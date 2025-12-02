Новини
Спорт »
Бг футбол »
Защитник на Левски: Време е да сътворим история!

Защитник на Левски: Време е да сътворим история!

2 Декември, 2025 14:01 619 2

  • кристиан макун-
  • левски-
  • славия-
  • футбол

Беше перфектният начин да завършим мача с мой гол

Защитник на Левски: Време е да сътворим история! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венецуелският централен защитник Кристиан Макун е щастлив от първия си гол за сезона с екипа на Левски при победата със 7:0 в неделя над Септември в българската efbet Лига и се надява победната серия на „сините“ да продължи и да завърши с титла, заяви той за местното издание AVS Photo.

„Беше перфектният начин да завършим мача с мой гол. Очаквах своята възможност и тя дойде в тази среща. Въпреки че съм защитник, успях да си създам ситуация и вкарах, с което оформих победата. Беше много приятно и много специално за мен. Това ми дава увереност, въпреки че най-важното е, че победихме и не допуснахме гол“, коментира Макун.

Левски е убедителен лидер в шампионата след 13 победи в 17 мача и 41 точки, като има аванс от 8 точки пред втория ЦСКА 1948.

„Сериозната работа е фундаментална за постигането на тези резултати. Тук не става въпрос за късмет. Това е резултат от предсезонната подготовка и от опита, натрупан от миналия сезон. Имаме много солиден отбор и трябва да се възползваме от това. Левски не е печелил първенството от много години (б. а. от 2009 година), но мисля, че сега имаме отлична възможност да сътворим история. Трябва да продължим с манталитета на победители. Искаме да завършим силно годината и да увеличим преднината си на върха“, каза още той.

На „сините“ до края на календарната година предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак (Варна) в efbet Лига през тази седмица, както и домакинство на Витоша (Бистрица) в турнира за SESAME Купа на България на 11 декември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    1 2 Отговор
    Тия от Герена да се скрият, че тяхната лумпенизирана агитка вчера окървави и орезили хубавия протест...

    14:29 02.12.2025

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Хубав протест няма , хората щом протестират значи не са доволни от нашта власт!

    15:02 02.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ