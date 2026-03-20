Майката на Николай Златков разкри подробности от експертизите за убийствата в "Петрохан-Околчица"

20 Март, 2026 08:55 1 047 14

Тя подчерта, че телата на жертвите са престояли в "Съдебна медицина" повече от месец

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ралица Асенова - майката на Николай Златков, в четвъртък разкри детайли от експертизите и факти от делото за шесторното убийство в случая "Петрохан-Околчица". В съобщение до медиите тя акцентира върху това как и при какви условия са съхранявани телата на загиналите и в какво състояние са - информация, която се съдържат в кореспонденция със съдебен лекар във Враца.

"Документът беше изпратен до майката на Ивайло Калушев. Той е получен при разследващия орган от съдебния лекар, извършил аутопсиите на нашите близки, загиналите при Околчица. Посочва се, че условията не позволяват съхранение на телата за повече от 10 дни, защото агрегатите не работят добре и температурата достига до 7 градуса. При тези условия телата трябва да бъдат взети от там", заяви Асенова в ефира на „Здравей, България”.

Тя подчерта, че телата на жертвите са престояли в "Съдебна медицина" повече от месец. "Категорично не са били там 10 дни. Вчера бяха взети - поне за едно знам със сигурност. Знаем кога са били намерени на Околчица и колко време са престояли там. Най-вероятно не са били през цялото време при тези условия. Аз лично тълкувам това и като натиск към нас да си ги вземем, защото имаме постановление за това. Но ние отказвахме, тъй като настоявахме за повторна експертиза", заяви почерненият родител. И допълни, че само един лекар е правил медицинските експертизи.

Асенова очерта и основните несъответствия и противоречия, които според нея се съдържат в заключенията на експертите. „В главата на сина ми са открити два проектила. В съдебномедицинската експертиза изобщо не става ясно дали това означава две огнестрелни рани, или един куршум, който се е разпаднал на два фрагмента", обясни тя.

И беше категорична, че само заради това ѝ се дължи разяснение и ако не е удовлетворена, настоява да ѝ бъде дадено правото да поиска повторна експертиза.

"В експертизата е записано, че има охлузвания по подбедриците. Аз ги видях и дори съм ги снимала. Това не са просто охлузвания, а сериозни рани. Едната е много голяма и без кожа. Изглежда сякаш е имало нагряване върху този участък от крака на сина ми. Не искам да спекулирам дали е имало насилие или неправилно съхранение, а искам отговори", изтъкна Асенова.

На въпрос питала ли е дали жертвите на Околчица са били държани в плен без храна и вода в периода от 1 до 6 февруари, Асенова заяви: "Не съм попитала. Просто го коментирам, защото всички знаем за търсените семенни течности. Но има един шокиращ факт - в нито една аутопсия няма данни за съдържанието на стомасите на тримата от Околчица. Особено на фона на това, че при предходни брифинги ни убеждаваха за „празните стомаси“ на хората от Петрохан - като едва ли не доказателство, че са планирали самоубийство. Къде е логиката да не се изследва тогава съдържанието на стомасите на хората от Околчица?".

По думите на Асенова в смъртния акт на Ивайло Калушев датата на смъртта му е посочена като 7 февруари. "Толкова са много абсурдите и несъответствията. В експертизите пише приблизително 5-6 февруари, а в смъртния акт - 7 февруари. Това го научих вчера от майката", подчерта тя.

"Не искам да спекулирам. Аз излизам често в ефир, за да задавам въпроси, но не получавам отговори. Би трябвало разследващите да ги дават. Подадохме искане в прокуратурата за повторна съдебномедицинска експертиза, подписано от близките на загиналите. Засега нямаме отговор. Телата вече бяха взети. Аз лично се свързах с няколко патолози с молба да дойдат и да извършат оглед, да застанат с името си зад това, което ще установят. Нито един не се съгласи, въпреки че проявиха разбиране", заяви Асенова.

Тя беше категорична, че нито един от близките или приятелите на загиналите не вярва в тази версия – убийства, самоубийства и така нататък. "Това е абсолютен фарс", изтъкна тя.

Асенова заяви, че няма връзка с Деян Илиев - човекът, който откри телата в хижа "Петрохан". "Нямам контакт с него. Вярвам и се надявам, че е успял да се измъкне и е добре", изрази надежда тя.

Тя изтъкна и друго несъответствие в експертизата - Ивайло Калушев е десничар, а описанието на нараняването не съответства логично на това. Освен това, откритият фенобарбитал в тялото му не е изследван количествено. "За мен това е абсурд. Защото малки дози се използват дори при алергии. Различните количества имат различно действие. Месец и половина телата са стояли там. Изследвано ли е количеството всъщност?", попита тя.

Майката на Николай Златков направи обръщение от ефира на "Здравей, България" с молба към властите. "Тази седмица възнамерявам да отида до прохода Петрохан с камион и с кран и да поставя паметна плоча на сина ми и на останалите загинали. Тъй като проходът е блокиран и не се допуска достъп дори до чешмата, моля да не бъда спирана, когато отида, за да поставя плочата. Смятам, че това се дължи на мен и на всички близки, след като не ни беше дадена възможност да скърбим нормално и поне да можем да почетем паметта им. Ако не бъда допусната, заявявам, че ще поставя паметната плоча пред самата патрулка. И ще чакам стопяването на снега и махането на патрулката, за да поставя паметната плоча на сина си и на другите си близки до чешмата".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    5 9 Отговор
    тая е политически неудобна

    08:57 20.03.2026

  • 2 Българин

    5 1 Отговор
    Тази женица днес има международен празник, но не може да го чества, защото не осъзнава реалността, затова е и част от този празник.

    08:57 20.03.2026

  • 3 хехе

    9 11 Отговор
    разкрила е друг път гледах предаването само общи приказки и никакви доказателства.

    08:59 20.03.2026

  • 4 1488

    9 8 Отговор
    скоро ще я намерят у някое дере
    по поръчка на ППДБ

    08:59 20.03.2026

  • 5 НИЯ

    6 2 Отговор
    Трагедията е голяма за тази жена,болката е непоносима и страшна,но има нещо в поведението и което не е много нормално.Тази майка като че ли не скърби истински,прави някакъв фарс и аз не мога да я разбера.Мойте извинения ако не съм права.Има притеснителни моменти в маниерите и.

    09:07 20.03.2026

  • 6 Стига вече!

    6 7 Отговор
    Престанете вече да пробутвате това жълто леке! Коя е тая престъпница да казва държавата колко е длъжна за нея. В ранни зори една психично болна жена ще раздава експертизи и супер оценки по всичко. Срам и позор за всички нормални родители, които сами си отглеждат децата и не ги продават на педофили. За таях няма държавни почести, както за това жълто леке.

    09:07 20.03.2026

  • 7 За мен

    1 4 Отговор
    причините за смъртта на шестимата не се променят - решили са да се самоубият и който не може да го направи - някой му е помагал от останалите. Кой точно, как точно е застрелял са подробности. А това, за което говори майката - липса на проверка на детайли, немарливост, лоши условия и непрофесионализъм в доста от държавните храненици, работещи по случая, е като да кажеш, че водата е мокра, колелото е кръгло - в България сме, поне от 15 години в МВР има негативна селекция за издигане по шуробаджанашка или партийна линия, пак е чудо, че успяха някои неща разкрият. Хижата май ще я пазят до юли, като хубаво се бил разтопил снега, за да разследват. Какво ще видят след месеци, при положение, че е било пълно с камери около хижата - те си знаят. Важно е заплатата да върви, на "охраняващите" хижата сигурно им се полагат и командировъчни за тежката служба горе.

    09:11 20.03.2026

  • 8 саЛама Иво

    5 0 Отговор
    Ей, да беше толкова загрижена за детото и когато беше живо, ама ти не си особено добра майка.

    09:13 20.03.2026

  • 9 Мнение

    1 1 Отговор
    Разбирам мъката на тази майка, но трябва вече да се скрие и да тъжи далеч от медиите. Очевидно в мъката си е превъртяла и да спре да но занимава с мъртвите сбърканяци.

    Коментиран от #11

    09:15 20.03.2026

  • 10 Психиатър

    3 1 Отговор
    Честит празник на госпожата. Очакваме я в психо диспансера всеки работен ден от 8:00 до 17:00.

    09:15 20.03.2026

  • 11 саЛама Иво

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Тя си е била превъртяла още когато си е дала детето

    09:16 20.03.2026

  • 12 едно, две, триии

    2 1 Отговор
    и балонът се спука над ПП-ДБ. А тая женица първо да си зададе въпроса защо е пуснала детето си на непознати по време на училищни занятия, че и плаща за това. Сетила се сега, след дъжд качулка да иска експертизи дали синът й е убит с един или с два куршума или е малтретиран. Да съди спонсорите на ламата.

    09:17 20.03.2026

  • 13 Анджо

    1 2 Отговор
    Има една притча и тя се отнася за тези писачи тука. Сит на гладен не вярва.

    09:17 20.03.2026

  • 14 Кбг

    0 0 Отговор
    Големи напъни да се изкара опечалена и някаква жертва , когато си вееше по Мексиканските плажове не ревеше.

    09:21 20.03.2026

