Роналдо похарчи 37,5 млн. долара за подарък, който красавицата Джорджина не може да докосне

21 Март, 2026 13:11 1 169 9

Купуването на звезди се смята по-скоро за символично, тъй като няма космически орган, който да признае подобна сделка

Роналдо похарчи 37,5 млн. долара за подарък, който красавицата Джорджина не може да докосне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масово мъжете може да свалят звезди, а Кристиано Роналдо направо ги купува!

По последни информации, португалската звезда на Ал Насър е изненадал любимата си с подарък за милиони, който тя не може да носи на нито един червен килим. Защото просто е на стотици хиляди километри от планетата, предаде bTV.

Роналдо е купил на любимата си... звезда. Точно така! Смята се, че футболистът е инвестирал цели 37,5 млн. долара, за да зарадва любимата си от почти 10 години.

Все още не е ясно коя точно звезда е купил Роналдо и дали можем да я видим и на нашето небе, но сумата наистина е впечатляваща.

Всъщност, купуването на звезди се смята по-скоро за символично, тъй като няма космически орган, който да признае подобна сделка. С подобна дейност се занимават частни компании.

Роналдо и Джорджина са заедно от близо 10 години, като отглеждат заедно 5 деца. 3 от тях са на футболиста, родени от сурогатни майки, а две са общи. Въпреки това Джио се грижи като майка за всички.

А Роналдо ѝ се отблагодарява със скъпи подаръци като часовници, автомобили, бижута. Самата Джорджина също заработва добре като инфлуенсър и представител на едни от най-известните модни марки.

Двойката се сгоди през 2025 г., а за целта Роналдо подари на любимата си пръстен с огромен диамант, който се оценява на над 300 000 долара. Сватбата трябва да се състои след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада в средата на 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 0 Отговор
    И двамата са позьори.

    13:14 21.03.2026

  • 2 Масово мъжете може да свалят звезди

    4 0 Отговор
    за марийка

    но тя си избира само писари на пълнежи

    13:14 21.03.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    Джорджина също заработва добре, като инфлуенсърка и представителка на едни от най-известните модни марки.

    13:18 21.03.2026

  • 4 Започна войната в близкия Изток

    2 0 Отговор
    и Роналдо веднага се контузи и набързо се върна в Европа да прави операции и да си лекува контузиите.

    13:27 21.03.2026

  • 5 Объркан свят

    0 0 Отговор
    А аз за без пари, колко звезди съм подарил, бедна ви е фантазията. А, тоз, щом има пари да дава още, но по-добре за Богуугодно неща!

    13:28 21.03.2026

  • 6 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Да ги беше дарил тези пари та болни деца, щеше да е по-смислено и хуманно нещо

    13:28 21.03.2026

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Кажи ритнитопковец, това обобщава всичко!!! Кретена с тези пари за хвърляне можеше да храните и изучи хиляда бездомни деца чак докато пораснат, и си вземат хляба в ръцете!!! Но за тези позьори безсмислената фукня е по важна!!!

    13:33 21.03.2026

  • 8 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Във футбола повечето станаха обратни.на роналдо му личи повече.от на мбапе дето живее с мъж.подарил на тая звезда а на бадър хари какво е подарил?

    13:45 21.03.2026

  • 9 Пешо

    1 0 Отговор
    Събрал съм едно портфолио от звезди, всичките в идеален център на Вселената. Напоследък доста поскъпнаха, почвам да ги продавам и ще инвестирам в цели галактики, ново строителство - в процес на формиране.

    14:03 21.03.2026

