ФИФА наложи трансферна забрана на Берое

21 Март, 2026 14:49

Санкцията е наложена заради неизплатени финансови задължения към бивш футболист

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берое отново се озова в тежка ситуация, след като ФИФА наложи нова забрана за трансфери на клуба, предаде Gong.bg.

Санкцията е следствие от неизплатени финансови задължения към бившия футболист на старозагорци Тиаго Сейхас.

Причината за наказанието са неизплатените възнаграждения към аржентинския полузащитник. Според официалното решение клубът губи правото да регистрира нови играчи, докато не изплати пълния размер на дължимата сума към състезателя.

Справка в официалния сайт на ФИФА показва, че към този момент, освен Берое, още три български отбора продължават да бъдат с активни забрани за регистриране на нови играчи, но нито един от тях не е в професионалния футбол. По три санкции имат Верея и Крумовград, а с една е Ловеч, предаде Sportal.bg.


