Карло Анчелоти без пощада за местата в Бразилия за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор по футбол Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Винисиус Жуниор трябва да бъде напълно здрав, за да попадне в състава за Световното първенство догодина, като повтори политиката си да избира само състезатели, които са 100% готови за игра.

През октомври Анчелоти отправи подобно предупреждение към Неймар, казвайки, че футболистът на Сантос ще трябва да е напълно здрав, за да заслужи повиквателна.

В интервю за бразилското спортно предаване Esporte Record, италианецът каза, че има едни и същи стандарти за всеки футболист в отбора си.

„Има много висококачествени играчи и трябва да избера тези, които са готови на 100%“, категоричен бе Карло Анчелоти.

„Не става въпрос само за Неймар, може да е и Винисиус. Ако Винисиус е на 90%, ще извикам друг футболист, който е на 100%, защото ние имаме отбор с много високо ниво на конкурентоспособност, особено в атака, където имаме много отлични играчи.“

Винисиус Жуниор отбеляза единствения гол при победата на Бразилия над Парагвай с 1:0 през юни тази година, за да си осигури място за Мондиал 2026, насрочен от 11 юни до 19 юли в Северна Америка. Тимът на Бразилия ще се изправи срещу отбора на Франция в контролен мач в Бостън по време на международния прозорец между 23 и 31 март.