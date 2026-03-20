На Рамазан байрам отвореният ГКПП „Рудозем - Ксанти“ събра разделени от десетилетия фамилии

Отвореният граничен преход "Рудозем - Ксанти" събра разделени от десетилетия фамилии на Рамазан байрам.
Трафикът от коли, преминаващи по пътя Рудозем – Ксанти, днес е по-интензивен, коментира кметът на Рудозем Недко Кулевски. По думите му в Рудозем и крайграничното село Чепинци на Рамазан байрам могат да се срещнат гости от Гърция, пристигнали да празнуват със свои роднини и приятели. Разделени в продължение на десетилетия фамилии от двете страни на границата днес са заедно на празника, допълни Кулевски, цитиран от БТА.
Автомобилният поток по пътя Рудозем – Ксанти е по-голям от обичайния трафик, каза и кметът на Чепинци Риза Брахимбашев.
Според него положителният ефект от отварянето на границата с Гърция след пускането в действие на пътя Рудозем – Ксанти през януари може да се усети особено в празничния ден. Мнозина от жителите на община Чепинци се отправят към съседните гръцки села, където имат роднини. Родовите връзки са отново възстановени след откриването на пътя, според местни жители. През свещения за мюсюлманите месец Рамазан в джамиите в Чепинци и Рудозем ежедневно пристигат гости от съседните гръцки села, обяснява Недко Кулевски.
Символичното откриване на граничния преход "Рудозем- Ксанти" беше на 20 януари.
1 Дориана
Коментиран от #10
17:04 20.03.2026
2 бай Даньо
Коментиран от #3, #4
17:07 20.03.2026
3 Галина Колева
До коментар #2 от "бай Даньо":Пази Боже да те пазят гърци и турци .Моля прочетете книгата ,,Разорението на тракийските българи ,,, от Любомир Милетич .Да времената се менят и хората също .Да ,нека се уважаваме.
17:20 20.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
Това е Кавала, където дядо Марин е имал прозрението да отвори адвокатска кантора през 1918-1919 гг. Не знам колко е загубил финансово от този безуспешн опит. Спомням си само, че мама недоволстваше - оженихме се, и вместо да използваме доходите си за създаване на дом, трябваше да изплащаме заемите на дядо ти Марин. (Явно баща ми е бил гарант.) Остави това, ами при друг случай ми каза че аз съм се метнал на него.
Юдо-масоните (тук използвам терминологията на Григор Симов) си позволяват да дадат Кавала на Гърция. Това не е безосновано твърдение! Когато президентът Уилсън отива на Ньойския Конгрес, той не е придружен от нито един американски дипломат! Но затова е придружен от (неговия изнудвач в сянка) Бернард Барук и от "Полковнок" Хауз. Така Зионистите решават съдбата на кантората на Дядо Марин. (Същите сили, които през март 1917 г. заставят канадците да освободят Троцки, който пък има наглостта в спомените си да твърди, че е бил подложен на не-хуманно затваряне в лагер.)
17:32 20.03.2026
6 Българин
Защо Юдо-масоните смятат, че гърците им служат по-предано от българите? Моята теория е, че това е защото българите спасяват евреите през Втората Светован Война, докато целта на Юдо-масоните е да се избият достатъчно много евреи, за да може останалте такива да бъдат така напплашени, че да са готови да оставят удобния си живот в Европа и да отидат в една гола пустиня. Както се изразява известен Юдо-масон от него време: "Една крава в Палестина е по-важна от 10,000 евреи в Европа." Доколкото знам, той сам си остава в Америка. Играе ролята на "агит-пропчик", верятно срещу достойно възнаграждение?
17:33 20.03.2026
7 Българин
Погледнете тази снимка! Червените покриви на стара Кавала напомнят повече на Копривщица, отколкото на белите покриви на Атина. Разрастването на Кавала с по-гръцка архитектура сигурно е станало след като Кавала е била предадена на Гърция. ТРъбва да настояваме пред Европейския Съюз официалното име на Кавала да бъде "Бившият български град Кавала".
17:35 20.03.2026
8 Българин
Воден - един град, в който преди век българите са били етническо мнозинство. И в който днес няма българи, но и който е почти забравен. Тук няма да говоря за самия град, защото във филмчето има информация. Но ще обърна внимание на 2 неща.
Първото са старите къщи - виждате, че това е познатата ви българска архитектура, която познавате от Копривщица, Боженци, Арбанаси и от всяко друго българско селище, а не традиционните белосани гръцки къщички. И другото, което може да види - въпросните стари къщи са в изключително тежко състояние, защото са оставени да се рушат. Около разкопките на заден план се виждан и някои вече срутени къщи, от които е останала само по някоя стена.
17:55 20.03.2026
9 Българин
Другото нещо са мелодиите, които звучат. Те са на песни, които в края на ХІХ век са се пеели във Воден. Нотния запис и текста са направени пред 1890г. от Георги Лъжев. Тъй като на този етап възможността е само за пускане на мелодиите, ето част от текста на всяка от песните:
„Потфатила, Шар планина”
Потфатила, потфатила Щар-планина
Три йовчери, три йовчери, Шар-планина
…
„Мори, кажи Мино ле”
Мари кажи, кажи, Мино ле,
Кой те теб прелъга, Мино ле,
Кой те теб прелъга
Мор за кой и криеш, Мино ле,
Твоите църни очи, Мино ле,
„Чия е тая девойка”
Чия е тая девойка
Що мие рано ранила,
Рано за вода отишла…
„Бликнала вода студена”
Бликнала вода студена
От тая гора зелена,
Над тая виша планина.
17:56 20.03.2026
10 Само че
До коментар #1 от "Дориана":никой не очерня будизма ,а и това е общо понятие на три клона които се различават .Един от трите е забранен в Китай за 36 г и манастирите да затворени .Но точно забранения ,с допълнителни нагласени отклонения е практикувал Калушев за да може по лесно да обсеби групата,както и нови привърженици и най вече малолетни момчета.Ксто последните до такава степен ,че да не желаят да се върнат при родителите си. .Хайде ако обичаш не смесвай нещата в полза на самозван гуру ,който е практикувал и хипноза ,ползвал разни отвари със странно съдържание от билки и магически ритуали за обсебване.
17:56 20.03.2026
11 Българин
Тези българи от Воден и околностите са в основата на днешната Македонска нация - изтласкани на север от прииждащите в резултат на Гръцкотурската война 1919-1924 г. от Мала Азия 1.5 млн. гърци. Не малко са допринесли за изтласкването на българите от Воден, Сяр, Драма и изтласкването на гръкоговорящите бълггари от България. И днес там е пълно с разни Неа Анхиало, Неа Месемвриа, Неа Станимака, Неа Агатополис... Впрочен, нали въпросът е уреден със спогодбата "Моллов-Кафандарис"?
Тези българи от Воден и околностите са в основата на днешната Македонска нация
За съжаление проблема с бежанците с цялата си тежест се стоварил върху бълг. държава.
Не малко са допринесли за изтласкването на българите от Воден, Сяр, Драма и изтласкването на гръкоговорящите бълггари от България. И днес там е пълно с разни Неа Анхиало, Неа Месемвриа, Неа Станимака, Неа Агатополис...
17:58 20.03.2026
12 Българин
Гръкоговорящите от България са били доста малки анклави, за да могат да изтласкат населението на толкова големи райони, в които етническото мнозинство е било българи. На мястото на прогонените българи са настанени гърци от Мала Азия. На практика след това изселване "Изтокът" или казано на гръцки Анатолия (тур. Анадола) бил тотално обезгърчен. Дори позалите се 6 века като чисто гръцки анклави като този в Кападокия Кесарийска (Гьореме) изчезват.
Впрочен, нали въпросът е уреден със спогодбата "Моллов-Кафандарис"?
Да, на принципа: "Тежко на победените".
17:59 20.03.2026
13 АБЕЕЕ.....кви десетилетия.......
18:03 20.03.2026