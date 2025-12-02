Ювентус продължава напред за Купата на Италия след успех срещу Удинезе

Ювентус си осигури място сред най-добрите осем в турнира за Купата на Италия, след като надделя с 2:0 над гостуващия Удинезе на стадион „Алианц“. Срещата предложи истински емоции, отменени голове и безапелационна игра от страна на „бианконерите“.

В 23-ата минута канадският нападател Джонатан Дейвид даде тон на победата, след като реализира първото попадение в мача.

Само след 11 минути Дейвид отново прати топката в мрежата, но радостта му бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе анулиран заради засада.

След почивката Ювентус продължи да диктува темпото. В 68-ата минута резервата Мануел Локатели покачи на 2:0 от бялата точка, след като хладнокръвно реализира дузпа.

По-късно още един гол на домакините, дело на друг влязъл от пейката – Люис Опенда, също бе отменен след намеса на видеосистемата.

С този успех Ювентус се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Аталанта и Дженоа.