Ювентус иска да привлече Рафаел Герейро от Байерн Мюнхен за без пари

3 Декември, 2025 09:30 450 1

  • рафаел герейро-
  • ювентус-
  • футбол-
  • байерн мюнхен

Португалецът клони към раздяла с Байерн, а торинци вече проучват възможността за летен удар

Ювентус иска да привлече Рафаел Герейро от Байерн Мюнхен за без пари - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус внимателно следи ситуацията около Рафаел Герейро, който все по-ясно се насочва към напускане на Байерн Мюнхен след края на сезона. Според информациите в Италия “бианконерите” вече са направили първо запитване, без да стигат до конкретни преговори.

Торинският клуб подготвя сериозна реорганизация по крилата, тъй като договорът на Филип Костич също изтича, а Жоао Марио така и не успява да се наложи. Универсалният Андреа Камбиазо може да покрива и двете страни, но Ювентус иска да добави поне още един сигурен избор в тази зона.

Герейро, който премина в Байерн от Борусия Дортмунд като свободен агент през 2023 г., рядко е сред неизменните титуляри, но продължава да е ценен благодарение на своята гъвкавост по фланговете. Португалецът има 79 мача, 11 гола и 8 асистенции за баварците, а в кариерата си е записал и 65 участия за националния тим на Португалия.

Ювентус работи активно по бъдещите свободни агенти и гледа на Герейро като на реалистична и достъпна опция за лятото, особено ако финансовите му изисквания останат умерени.


  • 1 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    ами ... отива в Бенфика при Моу ..

    09:57 03.12.2025

