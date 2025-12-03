Новини
Най-сексапилната футболистка в света ще носи олимпийския огън

Най-сексапилната футболистка в света ще носи олимпийския огън

3 Декември, 2025 15:00 659 5

  • алиша леман-
  • футболистка-
  • олимпийски огън-
  • спорт-
  • футбол-
  • женски футбол-
  • зимните олимпийски игри

Предстоящите Игри всъщност ще се проведат в няколко центъра в Ломбардия и Северна Италия между 6-и и 22-ри февруари 2026 година

Най-сексапилната футболистка в света ще носи олимпийския огън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-красивите и смятани за най-сексапилни футболистки в света Алиша Леман е сред избраниците, които ще пренесат огъня преди откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година.

Предстоящите Игри всъщност ще се проведат в няколко центъра в Ломбардия и Северна Италия между 6-и и 22-ри февруари 2026 година.

Щафетата с пренасянето на огъня от планината Олимпия вече стартира на 26 ноември и ще има девет спирки в Гърция, преди да пристигне в Атина на 4 декември за церемонията по предаването.

В списъка с имената фигурира и това на Златан Ибрахимович.

Бившият футболист, който сега е съветник в Милан, както Чиро Ферара, ще имат честта да се включат в заветната щафета.

За Ферара олимпийското движение носи и лични емоции, тъй като той беше част от отбора, завършил на 4-о място на Летните игри в Сеул през 1988 г.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри 2026 е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никиту ДенкоФ

    2 0 Отговор
    Ние от ППДБ-ЛГБТ се интересуваме само от футболисти!

    15:09 03.12.2025

  • 2 Ангелогласний

    2 1 Отговор
    Да се клонира за да има за всеки.
    И ако може без татуировките (бляк).

    Коментиран от #5

    15:10 03.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гретиния

    1 0 Отговор
    Вие си гледайте, аз ре зко имам ну жда.......ааа......работа...

    15:12 03.12.2025

  • 5 Чувал съм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ангелогласний":

    Че тая е ЛГБТ

    15:14 03.12.2025

