Най-сексапилната футболистка в света ще носи олимпийския огън

Една от най-красивите и смятани за най-сексапилни футболистки в света Алиша Леман е сред избраниците, които ще пренесат огъня преди откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година.

Предстоящите Игри всъщност ще се проведат в няколко центъра в Ломбардия и Северна Италия между 6-и и 22-ри февруари 2026 година.

Щафетата с пренасянето на огъня от планината Олимпия вече стартира на 26 ноември и ще има девет спирки в Гърция, преди да пристигне в Атина на 4 декември за церемонията по предаването.

В списъка с имената фигурира и това на Златан Ибрахимович.

Бившият футболист, който сега е съветник в Милан, както Чиро Ферара, ще имат честта да се включат в заветната щафета.

За Ферара олимпийското движение носи и лични емоции, тъй като той беше част от отбора, завършил на 4-о място на Летните игри в Сеул през 1988 г.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри 2026 е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.