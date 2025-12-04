Новини
Кобрата: Това не е истински мач

Кобрата: Това не е истински мач

4 Декември, 2025 16:45 937 7

Сблъсъкът в тежка категория, определян от мнозина като изключително смел за Пол, е насрочен за 19 декември

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кубрат Пулев се изказа скептично за боксовия мач между Джейк Пол и Антъни Джошуа, но същевременно предупреди феновете да не отписват напълно ютубъра, превърнал се в професионален боец.

Сблъсъкът в тежка категория, определян от мнозина като изключително смел за Пол, е насрочен за 19 декември.

Предстоящият двубой предизвика вълна от критики, свързани основно със сигурността на Джейк Пол. Той става професионалист едва преди пет години - време, в което Джошуа вече беше обединен световен шампион.

В коментар за SunSport по време на Световното първенство на IBA в Дубай, Кобрата сподели: "Това абсолютно не е истински мач. Джейк Пол не е боксьор. Мисля, че това е повече шоу, не е реална битка. Но той може да го победи, може би. В бокса всичко може да се случи".


  • 1 Я тоз клоун изпълзял

    6 0 Отговор
    Не се беше показвал доста време

    16:50 04.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пеев свинефски

    5 0 Отговор
    а ко стана с политическата ти кариера, нали двамата щяхме да основен Новото Начало, накрая ме остави сам да се оправям и тука от две седмици едва не ме сготвиха на площадите

    16:52 04.12.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Имам идея - мач с Пеевски. Може да се снима с него, ама нека да е след мача!

    17:00 04.12.2025

  • 5 ХЪ ХЪ ЪЪ

    5 0 Отговор
    Джейк Пол ще те нокаутира за 20 секунда ве кобрети.

    17:01 04.12.2025

  • 6 Лост

    2 0 Отговор
    А на него трябва да му организират двубой с някой 60 годишен боксьор.И тогава да видим какво ще каже.

    17:02 04.12.2025

  • 7 Джошуа

    0 0 Отговор
    То и ти НЕ си истински боксьор..🙈😂😂

    17:28 04.12.2025

