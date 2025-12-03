Пеп Гуардиола след трилъра с 9 гола: Боже мой, загубих си косата

Развеселен и облекчен, мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се пошегува, че е "загубил косата си", след като Манчестър Сити успя да победи Фулъм в трилър с девет гола.

"Гражданите" се измъкнаха с победа 5:4 на "Крейвън Котидж" в толкова хаотичен мач, че дори комфортна преднина от четири гола не беше достатъчна да успокои Гуардиола.

А след като се появил на пресконференцията след мача, мениджърът на Сити изглеждаше като човек, току-що преживял сериозно изпитание.

Пеп Гуардиола откри пресконференцията си с остроумна забележка: "Насладихте ли се? Приятно, а?!"

Но когато репортер попита дали той самият се е насладил, мениджърът на Сити вдигна ръце. "Аз ли?! Боже мой, загубих си косата! Боже мой!" възкликна той, полу-шегувайки се за деветдесетте минути, които току-що е преживял.

Гуардиола призна, че през онези трескави последни минути, Ман Сити просто се е опитвал да се задържи на повърхността.

"Това е Висшата лига, не можеш да я контролираш, това е Висшата лига", каза той.

"Знам, че ще питате какво се случи, а аз нямам отговор. Това е емоцията, това е футболът. Защо правиш едно, защо правиш друго? Но съжалявам да ви кажа, че днес направихме невероятни неща, наистина невероятни, защото знам колко труден е този отбор“, каза още мениджърът на „гражданите“.