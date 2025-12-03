Новини
Министър Пешев се срещна с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов

3 Декември, 2025 17:52 369 0

  • министър-
  • младежта и спорта-
  • иван пешев-
  • българската федерация по лека атлетика -
  • георги павлов

Двамата обсъдиха бъдещото развитие на „царицата на спортовете“ у нас

Министър Пешев се срещна с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Двамата обсъдиха бъдещото развитие на „царицата на спортовете“ у нас, както и основните предизвикателства, пред които са изправени атлетите, треньорите и клубовете.

Павлов представи пред министъра приоритетите на новото ръководство и стартиралите инициативи, като подчерта необходимостта от модернизация на съществуващите лекоатлетически съоръжения.

Министър Пешев увери, че Министерството на младежта и спорта ще осигури необходимото съдействие на Българската федерация по лека атлетика и изрази готовност да подкрепи бъдещи проекти. Той подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са ключови за развитието на спорта и за подготовката на бъдещите шампиони. Пешев добави, че министерството се ангажира много скоро да съобщи добри новини, свързани с лекоатлетическата инфраструктура в София.


