Спортният министър излезе с важна информация за новия национален стадион

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев потвърди, че процесът по избор на терен за нов национален стадион в София вече е в ход. Той подчерта, че проектът е сред водещите приоритети в управленската програма.

„Категорично съм на мнение, че трябва да изградим нов национален стадион. Това е заложено в програмата. Работната група в момента действа – локализирани са четири терена. В нея участват представители на регионалното министерство, столичната община и футболния съюз. Когато изберем терен, който отговаря на всички изисквания, ще търсим механизми за финансиране“, заяви Пешев пред БНТ.

Той се спря и на темата за футболното хулиганство, която остава особено актуална. „Още през март, след инцидент с фенове на Локомотив Пловдив, призовах за бързи действия. Проведохме срещи с БФС и МВР, за да може законът за спортното хулиганство да бъде приет възможно най-скоро. Преди две седмици имаше нов случай в Пловдив с фенове на Локомотив и Ботев. Радвам се, че народните представители го гласуваха на първо четене само за седмица. Надявам се второто четене да мине също толкова бързо“, каза още министърът.