Георги Павлов поема ръководството на Българската федерация по лека атлетика

9 Ноември, 2025 07:31 609 0

100 от общо 122 клуба гласуваха в негова полза

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След напрегнато извънредно общо събрание, Георги Павлов официално застана начело на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), след като спечели убедителна подкрепа – 100 от общо 122 клуба гласуваха в негова полза.

Този вот бе резултат от съдебна сага, която започна на 6 август, когато Софийският градски съд блокира вписването на новото ръководство.

Причината – 44 клуба оспориха предишния избор на Павлов, което наложи провеждането на ново събрание и свеж вот на доверие.

Изненадващо, една от най-ярките звезди на родната атлетика – Ивет Лалова, не успя да намери място в Управителния съвет. Тя събра 55 гласа, което се оказа недостатъчно, и напусна залата веднага след обявяването на резултатите.

Новият Управителен съвет на БФЛА включва още Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков. В екипа остава и Добромир Карамаринов – влиятелна фигура в европейската атлетика, който продължава да бъде мост между българския и международния спорт.


