Георги Павлов поема ръководството на Българската федерация по лека атлетика

След напрегнато извънредно общо събрание, Георги Павлов официално застана начело на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), след като спечели убедителна подкрепа – 100 от общо 122 клуба гласуваха в негова полза.

Този вот бе резултат от съдебна сага, която започна на 6 август, когато Софийският градски съд блокира вписването на новото ръководство.

Причината – 44 клуба оспориха предишния избор на Павлов, което наложи провеждането на ново събрание и свеж вот на доверие.

Изненадващо, една от най-ярките звезди на родната атлетика – Ивет Лалова, не успя да намери място в Управителния съвет. Тя събра 55 гласа, което се оказа недостатъчно, и напусна залата веднага след обявяването на резултатите.

Новият Управителен съвет на БФЛА включва още Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков. В екипа остава и Добромир Карамаринов – влиятелна фигура в европейската атлетика, който продължава да бъде мост между българския и международния спорт.