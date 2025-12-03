БНТ излъчва жребия за Световното първенство по футбол 2026

На 5 декември, петък, Българската национална телевизия ще излъчи на живо жребия за груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. Специалното студио започва в 18:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Водещи ще бъдат Тереза Мутафчиева и Радостин Любомиров. Същинската част на церемонията е с начало 19:00 ч., като ще се предава на живо от „Кенеди Сентър“ във Вашингтон, САЩ и ще бъде коментирана от Виктория Георгиева и Стефан Георгиев.

Акцент в тегленето ще бъде определянето на съперника на Мексико за мача на откриването на легендарния стадион „Ацтека“, където Диего Марадона отбелязва гола, дал на света „Божията ръка“. В първа урна за шампионата попадат най-високо ранкираните отбори – световните първенци Аржентина, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Белгия, Германия, както и трите домакини – Мексико, Съединените Щати и Канада.

Във втора урна са отбори като полуфиналистите от последното издание на Световното първенство в Катар през 2022 г. – Мароко, сребърните медалисти от 2018 г. – Хърватия, двукратните световни шампиони Уругвай. Кои са най-атрактивните сблъсъци в началото на турнира – разберете на 5 декември, петък, в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.