Трент притесни сериозно Реал Мадрид

Реал Мадрид са притеснени за контузията на Трент Александър-Арнолд, която получи по време на победата в Ла Лига над Атлетик. Английският защитник предстои да премине тестове, за да се определи степента на травмата.

Александър-Арнолд започна да възвръща формата си с фланелката на Реал Мадрид, негов диагонален пас доведе до първия гол на Килиан Мбапе, когато бе заменен в 55-ата минута на победата с 3:0 на „Сан Мамес“ и отстъпи място на резервата Раул Асенсио.

Десният защитник изглежда е получил мускулен проблем, след като изрита топката напред, куцукайки покрай страничната линия, преди да поиска да бъде заменен.

Полузащитникът Едуардо Камавинга също бе заменен заради проблем с глезена, въпреки че се смята за по-малко сериозен проблем.

Дебютният сезон на Александър-Арнолд на „Бернабеу“, след като се присъедини от Ливърпул миналото лято, беше нарушен от контузии.

След като си извоюва място в стартовия състав на Реал Мадрид на Световното клубно първенство, той получи проблем с бедрото през септември и отсъстваше месец. Липсата му съвпадна с тази на Дани Карвахал, който също не беше на разположение, а това наложи полузащитникът Федерико Валверде да играе като десен защитник.