Втородивизионният Бейоглу Йени Чаршъ изхвърли Гьозтепе и Станимир Стоилов от турнира за Купата

3 Декември, 2025 21:29 584 2

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • купата на турция -
  • бейоглу йени чаршъ -
  • измир-
  • футбол-
  • турция

Единственият гол отбеляза Баръш Зерен в 10-ата минута

Втородивизионният Бейоглу Йени Чаршъ изхвърли Гьозтепе и Станимир Стоилов от турнира за Купата - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, преживя горчиво разочарование, след като бе елиминиран от Купата на Турция от далеч по-скромния Бейоглу Йени Чаршъ с 0:1. Двубоят, който се игра на стадиона на Бейоглу, се превърна в истински кошмар за гостите от Измир.

Още в 10-ата минута Баръш Зерен донесе радост на домакините, след като реализира единственото попадение в срещата.

Въпреки усилията и настойчивите атаки на Гьозтепе, футболистите на Стоилов така и не успяха да намерят пролука в защитата на амбициозния втородивизионен тим.

Това неочаквано отпадане идва само два кръга преди старта на груповата фаза на престижния турнир, което прави поражението още по-болезнено за Мъри и неговите възпитаници. айдерите могат да объркат сметките и на най-големите фаворити.


  • 1 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Е, винаги се намира някой да ти натрие носът!

    21:32 03.12.2025

  • 2 Въгларово

    1 0 Отговор
    Започна търкалянето към дъното!
    Да видим и на кое място ще завърши. Салам от 10 ,на зад

    22:10 03.12.2025

