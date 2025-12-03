Втородивизионният Бейоглу Йени Чаршъ изхвърли Гьозтепе и Станимир Стоилов от турнира за Купата

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, преживя горчиво разочарование, след като бе елиминиран от Купата на Турция от далеч по-скромния Бейоглу Йени Чаршъ с 0:1. Двубоят, който се игра на стадиона на Бейоглу, се превърна в истински кошмар за гостите от Измир.

Още в 10-ата минута Баръш Зерен донесе радост на домакините, след като реализира единственото попадение в срещата.

Въпреки усилията и настойчивите атаки на Гьозтепе, футболистите на Стоилов така и не успяха да намерят пролука в защитата на амбициозния втородивизионен тим.

Това неочаквано отпадане идва само два кръга преди старта на груповата фаза на престижния турнир, което прави поражението още по-болезнено за Мъри и неговите възпитаници. айдерите могат да объркат сметките и на най-големите фаворити.