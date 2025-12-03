Интер срази Венеция и се класира на 1/4-финалите за Купата на Италия

Интер не остави никакви шансове на гостуващия Венеция и се класира за 1/4-финалите на Купата на Италия след категорична победа с 5:1.

В 18-ата минута Анди Диуф откри резултата след прецизен пас от Давиде Фратези, а само две минути по-късно Франческо Пио Еспосито удвои аванса на домакините.

Натискът на Интер не стихна и в 34-ата минута Маркюз Тюрам се разписа след асистенция на Пьотр Желински, а малко след почивката – в 51-ата минута – Тюрам отново бе точен, този път след подаване от Фратези.

Въпреки че Ричи Саградо върна едно попадение за Венеция в 66-ата минута, надеждите на гостите бяха бързо попарени. В 75-ата минута Анже-Йоан Бони оформи крайния резултат 5:1, след като Хенрих Мхитарян му подаде топката на тепсия.

С този убедителен успех Интер си осигури място сред най-добрите осем в турнира и ще се изправи срещу победителя от двойката Рома – Торино.