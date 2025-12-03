Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер срази Венеция и се класира на 1/4-финалите за Купата на Италия

Интер срази Венеция и се класира на 1/4-финалите за Купата на Италия

3 Декември, 2025 23:57 423 0

  • интер-
  • венеция-
  • купа на италия-
  • четвъртфинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • гол-
  • стадион джузепе меаца-
  • нерадзурите-
  • рома-
  • торино

Миланският тим не остави никакви шансове на съперника

Интер срази Венеция и се класира на 1/4-финалите за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер не остави никакви шансове на гостуващия Венеция и се класира за 1/4-финалите на Купата на Италия след категорична победа с 5:1.

В 18-ата минута Анди Диуф откри резултата след прецизен пас от Давиде Фратези, а само две минути по-късно Франческо Пио Еспосито удвои аванса на домакините.

Натискът на Интер не стихна и в 34-ата минута Маркюз Тюрам се разписа след асистенция на Пьотр Желински, а малко след почивката – в 51-ата минута – Тюрам отново бе точен, този път след подаване от Фратези.

Въпреки че Ричи Саградо върна едно попадение за Венеция в 66-ата минута, надеждите на гостите бяха бързо попарени. В 75-ата минута Анже-Йоан Бони оформи крайния резултат 5:1, след като Хенрих Мхитарян му подаде топката на тепсия.

С този убедителен успех Интер си осигури място сред най-добрите осем в турнира и ще се изправи срещу победителя от двойката Рома – Торино.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ