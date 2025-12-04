Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лийдс и Илия Груев шокираха Челси

Лийдс и Илия Груев шокираха Челси

4 Декември, 2025 06:37 1 161 2

  • лийдс-
  • челси-
  • илия груев-
  • висша лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • елън роуд-
  • премиър лийг-
  • спортни новини

Загубата поставя под въпрос амбициите на сините за шампионската корона този сезон

Лийдс и Илия Груев шокираха Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на "Елън Роуд" донесе неочакван обрат в битката за върха на Висшата лига, след като

Лийдс победи Челси с категоричното 3:1 в 14-ия кръг на шампионата на Висшата лига. Сините от Лондон демонстрираха колебания и оставиха съмнения относно готовността си да се борят за титлата, докато домакините от Йоркшър показаха характер и хъс.

Българският национал Илия Груев се появи на терена в 67-ата минута, заменяйки Ао Танака, и внесе свежест в средата на терена за Лийдс. Именно неговата стабилност помогна на тима да удържи натиска на гостите в решителните минути.

Срещата започна ударно за домакините – още в 6-ата минута Яка Бийол откри резултата след прецизно подаване от Антон Щах. Малко преди почивката. В 43-ата минута Ао Танака удвои аванса на Лийдс, възползвайки се от асистенция на Джейдън Богъл.

След паузата Челси опита да се върне в мача и в 50-ата минута Педро Нето намали изоставането, след като бе изведен от Джейми Биное-Битънс. Въпреки това, надеждите на лондончани бяха попарени в 72-ата минута, когато Доминик Калвърт-Люин оформи крайното 3:1 и подпечата успеха на Лийдс.

С този триумф "белите" се изкачиха на 17-о място с 14 точки, докато Челси остава на четвърта позиция с 24 пункта.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Особено Груев

    0 1 Отговор
    Игра на края 15мин. и не пипна топката.

    07:19 04.12.2025

  • 2 Иванчо I-ви

    0 1 Отговор
    Каква битка за върха между четвъртият и седемнадесетият в класирането ?

    07:34 04.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ