Лийдс и Илия Груев шокираха Челси

Вълнуваща вечер на "Елън Роуд" донесе неочакван обрат в битката за върха на Висшата лига, след като

Лийдс победи Челси с категоричното 3:1 в 14-ия кръг на шампионата на Висшата лига. Сините от Лондон демонстрираха колебания и оставиха съмнения относно готовността си да се борят за титлата, докато домакините от Йоркшър показаха характер и хъс.

Българският национал Илия Груев се появи на терена в 67-ата минута, заменяйки Ао Танака, и внесе свежест в средата на терена за Лийдс. Именно неговата стабилност помогна на тима да удържи натиска на гостите в решителните минути.

Срещата започна ударно за домакините – още в 6-ата минута Яка Бийол откри резултата след прецизно подаване от Антон Щах. Малко преди почивката. В 43-ата минута Ао Танака удвои аванса на Лийдс, възползвайки се от асистенция на Джейдън Богъл.

След паузата Челси опита да се върне в мача и в 50-ата минута Педро Нето намали изоставането, след като бе изведен от Джейми Биное-Битънс. Въпреки това, надеждите на лондончани бяха попарени в 72-ата минута, когато Доминик Калвърт-Люин оформи крайното 3:1 и подпечата успеха на Лийдс.

С този триумф "белите" се изкачиха на 17-о място с 14 точки, докато Челси остава на четвърта позиция с 24 пункта.







