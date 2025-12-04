Десподов пропусна дузпа за ПАОК срещу Арис в Купата на Гърция

Солунско дерби между ПАОК и Арис от четвъртия кръг на основната фаза в турнира за Купата на Гърция завърши без победител – 1:1. Мачът предложи истински футболен спектакъл, пропуснати възможности и драматични моменти до последния съдийски сигнал.

Българската звезда Кирил Десподов, който носи капитанската лента на националния ни отбор, започна като титуляр за ПАОК и остана на терена 75 минути. За съжаление, именно той пропусна златен шанс да изведе своя тим напред – вратарят на Арис, Атанасиадис, отрази изпълнена от българина дузпа.

Гостите от Арис нанесоха своя удар веднага след почивката. Бившият ас на Черно море – Дуду, се разписа и даде преднина на "жълто-черните", хвърляйки в екстаз агитката на Арис.

ПАОК натисна в търсене на изравнителен гол, но защитата на Арис удържаше до последните секунди. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Якумакис донесе равенството за ПАОК с късен гол, с който фиксира крайното 1:1.

Така двата тима си поделиха по една точка в ожесточената битка за място в следващата фаза на турнира. След този резултат Арис заема трето място във временното класиране с 10 точки, докато ПАОК е на 11-а позиция с 4 точки от три изиграни срещи.