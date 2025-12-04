Александър Николов блести, но Чивитанова се препъна срещу Монца в италианската Суперлига

Въпреки впечатляващото представяне на българската звезда Александър Николов, Кучине Лубе Чивитанова инкасира четвърта загуба през сезона, отстъпвайки като гост на Монца с 1:3 гейма в двубой от деветия кръг на италианската волейболна Суперлига.

Николов отново бе двигателят на своя тим, реализирайки цели 26 точки. Въпреки неговата резултатност, Чивитанова не успя да се противопостави на вдъхновения състав на Монца, където също блестяха български национали. Мартин Атанасов се отличи с 15 точки за домакините, като само Ерик Рьорс го изпревари - със 17 реализирани точки. Жасмин Величков също се появи на терена като резерва в първите два гейма и допринесе с 1 точка за успеха на Монца.

Този триумф е едва втори за Монца през настоящата кампания, като тимът се изкачи на десетата позиция във временното класиране. Чивитанова, въпреки поражението, остава на пето място, но ще трябва да търси бързо възстановяване, ако иска да се върне сред лидерите в елита на италианския волейбол.