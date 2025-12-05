Новини
Джейми Реднап вижда само един изход за Мохамед Салах

5 Декември, 2025 08:30

Джейми Реднап вижда само един изход за Мохамед Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Бившият играч на Ливърпул Джейми Реднап постави под въпрос бъдещето на Мохамед Салах в клуба. Той заяви, че "няма начин" той да остане, ако не започва като титуляр постоянно.

Салах подписа нов договор през лятото, но, подобно на отбора си, изживява разочароваща кампания 2025/26 до момента. Нападателят има само четири гола във Висшата лига от старта на кампанията.

Египетският нападател също така беше оставен на резервната скамейка от Арне Слот в последните два мача и изглеждаше разочарован, след като влезе като резерва в равенството 1:1 със Съндърланд на "Анфийлд".

След мача коментаторът на Sky Sports Реднап заяви, че Салах може вероятно вече е напът да напусне Ливърпул..

"Колкото и добър да е бил Салах, всичко има край", каза той.

"Чувството е, че нещо трябва да се промени. Няма начин Мо Салах да е доволен да бъде играч с частична роля. Независимо дали през януари или през лятото... Аз виждам само този изход за него", каза Реднап.


