Спартак Варна без звездата си срещу Левски

5 Декември, 2025 11:00 519 2

  • бернардо коуто-
  • футбол-
  • левски-
  • спартак варна

Халфът се хвана за слабините след един шпагат в 72-ата минута и беше заменен принудително от Саад Мокачар

Спартак Варна без звездата си срещу Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна ще бъде без звездата си Бернардо Коуто в домакинството на Левски, което е в неделя на „Коритото“.

„Мач Телеграф“ пише, че португалецът е получил контузия при гостуването на тима на Ботев Враца и прогнозите са, че няма да успее да се възстанови за мача със „сините“.

Халфът се хвана за слабините след един шпагат в 72-ата минута и беше заменен принудително от Саад Мокачар. По първоначални данни Коуто е получил контузия в аддукторите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимчят

    2 0 Отговор
    Ако, Левски играят,както срещу Славия със сзвезда без звезда,нищо добро не ги чака.Впрочем те срещу Славия изобщо нищо не играха или по точно ганкиното...

    11:17 05.12.2025

  • 2 Мучо

    0 0 Отговор
    Те пък Спартак играха дойчовото хоро

    12:00 05.12.2025

