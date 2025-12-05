Спартак Варна без звездата си срещу Левски

Спартак Варна ще бъде без звездата си Бернардо Коуто в домакинството на Левски, което е в неделя на „Коритото“.
„Мач Телеграф“ пише, че португалецът е получил контузия при гостуването на тима на Ботев Враца и прогнозите са, че няма да успее да се възстанови за мача със „сините“.
Халфът се хвана за слабините след един шпагат в 72-ата минута и беше заменен принудително от Саад Мокачар. По първоначални данни Коуто е получил контузия в аддукторите.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимчят
11:17 05.12.2025
2 Мучо
12:00 05.12.2025