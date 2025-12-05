Новини
Венци Стефанов: Ние сме създали Левски! Славия преподаваше, а Веласкес си записваше

Венци Стефанов: Ние сме създали Левски! Славия преподаваше, а Веласкес си записваше

5 Декември, 2025 07:30

Много е емоционална победата

Венци Стефанов: Ние сме създали Левски! Славия преподаваше, а Веласкес си записваше - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своята оценка и мнение след успеха на "белите" в дербито на 18-ия кръг на efbet Лига срещу Левски.

"Днес Славия преподаваше, Левски си записваше. По-точно Ратко преподаваше, а Веласкес пишеше, ако е записвал. Много е емоционална победата. Като биеш ЦСКА и Левски, човек е най-щастлив. Прочетох, че Славия давал премии за еди какво си. Това не е така, Славия играе за себе си и за публиката. Тепърва ще виждате по-добри игри от нас. Ако има нещо, попитайте", заяви той.

"Докъдето искаме можем да стигнем. Защо да не сме в топ 3? Петият кръг имахме една точка, сега виждате, че за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол и стана здрав, сплотен колектив. В него намират място най-достойните и най-перспективните. Ще виждате Славия в този вид. Искам да поздравя публиката, дано са си извадили заключения. Преди месец врещяха Заги-Маги. Да заповядат сега и нещо да кажат. Баба ми казваше, че и тате може, и бате може, но козата си сака пръч. Не казвам, че Ратко е пръч, но разбира от футбол и може ги научи да играят правилно", добави президентът на Славия.

"Ние сме създали другите, за да има с кого да си играем. Втора мъжка отиде при трета женска. Айде, довиждане!", завърши Венцеслав Стефанов.


  • 1 Луноходец плаща

    3 3 Отговор
    Футболът в бг започва от Коньовица и завършва в Подуяне.

    07:33 05.12.2025

  • 2 Хахахаха

    7 1 Отговор
    Сега левскарите няма да могат да му затворят голямата уста с години!😂 Много години и всичките високосни!😂😂😂

    07:38 05.12.2025

  • 3 Трол

    7 3 Отговор
    Прав е, "Славия" е много по-автентичен отбор от "Левски".

    07:46 05.12.2025

  • 4 Просто е

    2 4 Отговор
    Поредни заблуден 🤡

    07:48 05.12.2025

  • 5 Гост

    6 3 Отговор
    Типичен представител на ДС-мутризма, неособено старателно маскиран като "бизнес". Толкова много отвратителни и вредни отпадъци като тоя чувал с тор на тази нещастна територия, толкова много вече години...

    07:59 05.12.2025

  • 6 дедо..

    7 1 Отговор
    Действително левски взеха няколко футболери от славия почти без пари и сега трябвше да подкрепят белите да се борят да влязат в шестицата

    08:01 05.12.2025

  • 7 Абе то е ясно

    6 0 Отговор
    Ако някой от агитката на Левски не беше протестирала срещу ръката която ги храни, нямаше да излезнат с осем резерви. Ако пак се пънат, ще им спрат кранчето и ще им набият канчето. Вижте колко спокоен беше на Таки зет му. Все едно са били с пет гола, не са загубили с резервите.

    08:01 05.12.2025

  • 8 Син Хун

    1 0 Отговор
    Ето с такива изказвания торбалан активира рефрема за чичо Венци и ридата му.

    08:35 05.12.2025

