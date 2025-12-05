Венци Стефанов: Ние сме създали Левски! Славия преподаваше, а Веласкес си записваше

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своята оценка и мнение след успеха на "белите" в дербито на 18-ия кръг на efbet Лига срещу Левски.

"Днес Славия преподаваше, Левски си записваше. По-точно Ратко преподаваше, а Веласкес пишеше, ако е записвал. Много е емоционална победата. Като биеш ЦСКА и Левски, човек е най-щастлив. Прочетох, че Славия давал премии за еди какво си. Това не е така, Славия играе за себе си и за публиката. Тепърва ще виждате по-добри игри от нас. Ако има нещо, попитайте", заяви той.

"Докъдето искаме можем да стигнем. Защо да не сме в топ 3? Петият кръг имахме една точка, сега виждате, че за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол и стана здрав, сплотен колектив. В него намират място най-достойните и най-перспективните. Ще виждате Славия в този вид. Искам да поздравя публиката, дано са си извадили заключения. Преди месец врещяха Заги-Маги. Да заповядат сега и нещо да кажат. Баба ми казваше, че и тате може, и бате може, но козата си сака пръч. Не казвам, че Ратко е пръч, но разбира от футбол и може ги научи да играят правилно", добави президентът на Славия.

"Ние сме създали другите, за да има с кого да си играем. Втора мъжка отиде при трета женска. Айде, довиждане!", завърши Венцеслав Стефанов.