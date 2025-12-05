Новини
Меси: Не съм играл, за да се сравнявам с някого

5 Декември, 2025 12:33 539 1

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • футбол-
  • рекорди

Днес много хора се вторачват в статистиката, а аз честно казано не съм ѝ голям почитател

Меси: Не съм играл, за да се сравнявам с някого - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осемкратният носител на „Златната топка“ - Лионел Меси, за пореден път се дистанцира от статистическата мания, която доминира съвременния футбол. В интервю за ESPN аржентинската суперзвезда отхвърли идеята, че е градил кариерата си, воден от стремеж към числа и рекорди, като подчерта, че за него играта винаги е била нещо много по-дълбоко.

„Днес много хора се вторачват в статистиката, а аз честно казано не съм ѝ голям почитател. Не смятам, че трябва да давам асистенции или да бележа, за да гоня рекорд или да надминавам някого“, обясни Меси. Той акцентира, че същината за него е съвсем друга: „Живея мача и му се наслаждавам. Харесва ми да бъда решаващ и активно включен в играта, но никога не съм го правил с мисъл за рекорди. Нещата се случиха естествено, а не защото съм си поставял конкретни статистически цели“, заяви Меси пред ESPN.

Аржентинецът беше запитан кой сезон счита за най-добрия в кариерата си, но призна, че няма еднозначен отговор.

„Трудно е да кажа, зависи как гледаш на нещата. Имаше сезони, в които спечелих всичко – финал на Копа Америка, триумфи в Шампионската лига с Барселона… Трудно е да избереш. През 2012-а година вкарах 91 гола, но това никога не е било цел само по себе си. Не съм играл с идеята да подобрявам рекорди или да се сравнявам с някого. За щастие имах много силни години и не мога да откроя само една“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Много

    2 0 Отговор
    Приятен, скромен, човечен и техничен футболист-спортист. Въобще няма нищо общо с онуй айно, дето отиде да рита за шейховете и все се прави на артист. Камоли с нашият псуващия, дето и магазин от чужда марка рекламира. Бухайте ся минуси, ама тояа е истината

    13:23 05.12.2025

