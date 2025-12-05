Меси: Не съм играл, за да се сравнявам с някого

Осемкратният носител на „Златната топка“ - Лионел Меси, за пореден път се дистанцира от статистическата мания, която доминира съвременния футбол. В интервю за ESPN аржентинската суперзвезда отхвърли идеята, че е градил кариерата си, воден от стремеж към числа и рекорди, като подчерта, че за него играта винаги е била нещо много по-дълбоко.
„Днес много хора се вторачват в статистиката, а аз честно казано не съм ѝ голям почитател. Не смятам, че трябва да давам асистенции или да бележа, за да гоня рекорд или да надминавам някого“, обясни Меси. Той акцентира, че същината за него е съвсем друга: „Живея мача и му се наслаждавам. Харесва ми да бъда решаващ и активно включен в играта, но никога не съм го правил с мисъл за рекорди. Нещата се случиха естествено, а не защото съм си поставял конкретни статистически цели“, заяви Меси пред ESPN.
🚨 Leo Messi: "People today focus a lot on statistics, and personally, I don’t really like statistics.
"I don’t think that I must make an assist or score a goal so I can reach a record, or surpass this person or that person.
"I live the game and enjoy it. I like to be decisive… pic.twitter.com/rJv8jS4BzB
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 4, 2025
Аржентинецът беше запитан кой сезон счита за най-добрия в кариерата си, но призна, че няма еднозначен отговор.
„Трудно е да кажа, зависи как гледаш на нещата. Имаше сезони, в които спечелих всичко – финал на Копа Америка, триумфи в Шампионската лига с Барселона… Трудно е да избереш. През 2012-а година вкарах 91 гола, но това никога не е било цел само по себе си. Не съм играл с идеята да подобрявам рекорди или да се сравнявам с някого. За щастие имах много силни години и не мога да откроя само една“.
