Селта Виго шокира Реал Мадрид насред “Бернабеу”

8 Декември, 2025 06:30 1 132 0

Това е исторически успех за галисийците

Селта Виго шокира Реал Мадрид насред “Бернабеу” - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селта поднесе голямата изненада на „Бернабеу“, побеждавайки Реал Мадрид с 2:0 – първи успех там от 2006 г. Герой на мача стана резервата Вилиот Сведберг, който се разписа два пъти – веднъж в началото на второто полувреме и втори път дълбоко в добавеното време.

Реал усложни задачата си с червения картон на Фран Гарсия, а малко по-късно и Алваро Карерас остави „белите“ с девет човека. Вратарят на Селта Андрей Раду направи серия ключови спасявания и допълни перфектната вечер за гостите.

Загубата отдалечи мадридчани от Барселона в битката за първото място, докато Селта се изкачи в средата на класирането. Реал получи и още един удар – нова травма на Едер Милитао само дни преди сблъсъка с Манчестър Сити в Шампионската лига.

