Никола Цолов ще стартира от първа стартова решетка в спринта за Гран при на Абу Даби

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов демонстрира завидна скорост и хладнокръвие по време на квалификационната сесия за последния кръг от сезона в Абу Даби. Само на 18 години, младият пилот се нареди сред най-добрите, заемайки престижното девето място с време 1:37.231 минути – изоставане от едва 1.605 секунди спрямо лидера Роман Станек.

Този резултат осигурява на Цолов изключително изгодна стартова позиция за спринтовото състезание в събота, където се изоплзва обърната стартова решитка – той ще потегли втори, непосредствено зад своя съотборник Арвид Линдблад, който ще застане на полпозишън.

Въпреки силното си представяне, над Никола Цолов тегне сянка на евентуално наказание. По време на първата си серия обиколки той неволно препречи пътя на Люк Браунинг в девети завой, което привлече вниманието на стюардите. Решението за инцидента ще бъде взето след края на квалификацията, като възможно наказание може да промени стартовата му позиция.

Съботният спринт в Абу Даби ще започне в 14:15 часа българско време и ще се състои от 23 обиколки. Само първите осем финиширали ще добавят точки към актива си в шампионата.