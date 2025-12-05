Новини
Никола Цолов ще стартира от първа стартова решетка в спринта за Гран при на Абу Даби

5 Декември, 2025 15:15 983 4

В квалификацията той завърши девети

Никола Цолов ще стартира от първа стартова решетка в спринта за Гран при на Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов демонстрира завидна скорост и хладнокръвие по време на квалификационната сесия за последния кръг от сезона в Абу Даби. Само на 18 години, младият пилот се нареди сред най-добрите, заемайки престижното девето място с време 1:37.231 минути – изоставане от едва 1.605 секунди спрямо лидера Роман Станек.

Този резултат осигурява на Цолов изключително изгодна стартова позиция за спринтовото състезание в събота, където се изоплзва обърната стартова решитка – той ще потегли втори, непосредствено зад своя съотборник Арвид Линдблад, който ще застане на полпозишън.

Въпреки силното си представяне, над Никола Цолов тегне сянка на евентуално наказание. По време на първата си серия обиколки той неволно препречи пътя на Люк Браунинг в девети завой, което привлече вниманието на стюардите. Решението за инцидента ще бъде взето след края на квалификацията, като възможно наказание може да промени стартовата му позиция.

Съботният спринт в Абу Даби ще започне в 14:15 часа българско време и ще се състои от 23 обиколки. Само първите осем финиширали ще добавят точки към актива си в шампионата.


  • 1 Симо

    2 0 Отговор
    Цолов бе наказан от стюардите на Формула 2 за това, че е попречил на Люк Браунинг по време квалификацията по-рано днес.

    15:17 05.12.2025

  • 2 Гого

    8 0 Отговор
    Да му пожелаем успех и повечко късмет през новия сезон във F2 🏎️🏆🏁🚥

    15:21 05.12.2025

  • 3 Абдул

    1 0 Отговор
    Малко ви куцат моторните спортове.Щеше да стартира от първа стартова редица а не решетка.Но за съжеление е наказан.

    16:44 05.12.2025

  • 4 Абдул

    1 0 Отговор
    Сега се загледах.На снимката не е Цолов а Дейвид Култард.

    16:47 05.12.2025

