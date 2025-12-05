Рускинята Анастасия Потапова ще защитава цветовете на Австрия през новия сезон

Руската състезателка Анастасия Потапова, която до момента се състезаваше под неутрален флаг, ще представлява Австрия от следващия сезон. 24-годишната тенисистка, родена в Саратов, в момента заема престижното 50-о място в световната ранглиста на WTA.

През последните няколко години руските и беларуските спортисти бяха изправени пред редица ограничения и не можеха да участват в международни турнири под националния си флаг. В резултат на това много от тях избраха да сменят спортното си гражданство, за да продължат професионалната си кариера без пречки.

Потапова не е единствената, която поема по този път – Дария Касаткина вече се състезава за Австралия, Варвара Грачова – за Франция, Елина Аванесян – за Армения, Мария Тимофеева – за Узбекистан, а Натела Дзаламидзе – за Грузия. Тази тенденция се засилва, тъй като все повече руски тенисистки търсят нови възможности и развитие извън родината си.

С решението си да се присъедини към австрийския отбор, Потапова автоматично се превръща в най-високо класираната австрийска тенисистка в световната ранглиста.