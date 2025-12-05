Новини
Байерн Мюнхен си осигури подписа на млад еквадорски талант

5 Декември, 2025 18:19 505 1

Вирхилио Олая пристига от местния клуб Аукас

Байерн Мюнхен си осигури подписа на млад еквадорски талант - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като си осигури подписа на изгряващата звезда от Еквадор – Вирхилио Олая. Младият централен бранител, който е едва на 17 години, ще пристигне в Мюнхен от местния клуб Аукас, след като двата тима постигнаха пълно съгласие по условията на трансфера.

Новината бе потвърдена от авторитетния журналист Фабрицио Романо. Олая вече направи своя дебют в еквадорската Серия А и бързо привлече вниманието на европейските скаути със своята зрялост и стабилна игра в защита.

През настоящия сезон младокът записа пет срещи с екипа на Аукас, като демонстрира качества, които го нареждат сред най-обещаващите футболни таланти в родината му.

Според информацията, Байерн Мюнхен възнамерява да изпрати Вирхилио Олая под наем в друг клуб, за да може защитникът да трупа ценен опит и игрова практика на високо ниво. По този начин германският шампион цели да ускори развитието на младия еквадорец, преди да го интегрира в първия си състав.

С този трансфер Байерн отново доказва, че не спира да инвестира в бъдещето, залагайки на млади и перспективни футболисти от цял свят.


  • 1 Евроджендър

    Че нямат ли си вече достатъчно сигани дошли с лодки, че дават пар за този?

    19:23 05.12.2025

