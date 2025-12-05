Ландо Норис блести с най-добро време преди решаващия финал на Формула 1 в Абу Даби

Звездата на МакЛарън и настоящ водач в генералното класиране на Формула 1 - Ландо Норис, демонстрира изключителна скорост на пистата "Яс Марина", като оглави втората свободна тренировка с впечатляващ резултат от 1:23.083 минути. Британецът остави зад себе си световния шампион Макс Верстапен (Ред Бул), който изостана с 0.363 секунди.

В ожесточената битка за челните позиции, Джордж Ръсел (Мерцедес) се нареди трети, само на 16 хилядни зад Верстапен, а младият талант Оливър Беърман (Хаас) зае четвъртото място, изоставайки с 0.418 секунди от лидера.

Пилотите на Заубер – Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето – също се представиха стабилно, заемайки пето и шесто място в класирането на тренировката.

За съжаление, Оскар Пиастри, другият претендент за титлата и съотборник на Норис, не успя да разгърне пълния си потенциал и остана едва 11-и, на 0.680 секунди от върха. Австралиецът пропусна първата тренировка, тъй като мястото му бе заето от мексиканския тестови пилот Патрисио О’Уорд – факт, който несъмнено повлия на представянето му.

Това е втори пореден успех за Норис в тренировъчните сесии, след като той бе най-бърз и в обедната част на деня. Предстои още една свободна тренировка в събота, а от 16:00 часа българско време ще се проведе и квалификацията, която ще определи стартовата решетка за неделното състезание.

В генералното класиране Ландо Норис води с 408 точки, следван плътно от Макс Верстапен с 396 и Оскар Пиастри с 392.