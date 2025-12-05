Новини
Втора категорична победа за националките по бадминтон

5 Декември, 2025 19:50 499 0

  • калояна налбантова-
  • стефани стоева-
  • гергана павлова-
  • бадминтон-
  • софия-
  • португалия

Българките победиха Ирландия с 5:0

Втора категорична победа за националките по бадминтон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България продължава победния си поход на Европейската отборна надпревара по бадминтон-групова фаза Badminton Europe. В столичната зала Европа, нашите състезателки записаха втори пореден категоричен успех – този път срещу Ирландия с 5:0, след като вчера със същия резултат беше надиграна и Португалия.

Днес на единично откри Калояна Налбантова, която контролираше играта и се наложи над Софи Нобъл с 21:18, 21:11. След нея Стефани Стоева направи обрат срещу Сиофра Флин – 17:21, 21:13, 21:14 за 44 минути оспорвана битка, а Гергана Павлова добави нова победа, справяйки се с Мишел Шохан – 21:14, 21:15.

Българското надмощие продължи и на двойки. Калояна Налбантова и Габриела Стоева безапелационно се разправиха с Нобъл и Шохан – 21:13, 21:12. В последния двубой за деня Гергана Павлова и Цветина Попиванова също не срещнаха затруднения срещу Орла и Сиофра Флин – 22:20, 21:12.

По-късно днес в другия мач от групата ще спорят Швейцария и Португалия.

България оглавява класирането с два успеха от два мача и в събота от 14:00 часа излиза срещу Швейцария в пряк двубой за първото място в групата. Целта пред националния ни отбор е ясна – класиране за финалите през февруари в Истанбул.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
