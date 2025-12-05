Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лионел Меси разкри кои са най-опасните съперници на Аржентина за Световното първенство през 2026 година

Лионел Меси разкри кои са най-опасните съперници на Аржентина за Световното първенство през 2026 година

5 Декември, 2025 20:39 574 1

  • аржентина-
  • световен шампион-
  • лионел меси-
  • прогнози -
  • фаворити-
  • мондиал 2026-
  • сащ-
  • канада и мексико-
  • испания-
  • франция-
  • англия-
  • бразилия -
  • германия-
  • футбол-
  • свят-
  • световно първенство

Изборът му предизвика вълна от коментари сред феновете и анализаторите

Лионел Меси разкри кои са най-опасните съперници на Аржентина за Световното първенство през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният капитан на Аржентина и настоящ световен шампион - Лионел Меси, сподели своите прогнози за фаворитите на предстоящия Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

В интервю за ESPN, футболната икона очерта основните конкуренти, които според него ще се борят за трофея, и не пропусна да изненада с някои от своите избори.

„Световното първенство винаги е непредсказуемо, но има няколко отбора, които се открояват със силата и класата си. Испания, Франция, Англия, Бразилия и Германия – това са тимовете, които ще бъдат най-голямото предизвикателство за нас. Ще дадем всичко от себе си, за да защитим титлата“, заяви Меси.

Любопитно е, че сред изброените от Меси фаворити липсват Португалия, водена от вечния му съперник Кристиано Роналдо, както и Хърватия, която с Лука Модрич в състава си неизменно се нарежда сред най-добрите в последните две световни първенства – второ място през 2018 и трето през 2022 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    ТОО що не е споменал България, бе??

    94- та ги бихме с 2 на едно на Световното!
    ФАКТ!

    20:49 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ