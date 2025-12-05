Лионел Меси разкри кои са най-опасните съперници на Аржентина за Световното първенство през 2026 година

Легендарният капитан на Аржентина и настоящ световен шампион - Лионел Меси, сподели своите прогнози за фаворитите на предстоящия Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

В интервю за ESPN, футболната икона очерта основните конкуренти, които според него ще се борят за трофея, и не пропусна да изненада с някои от своите избори.

„Световното първенство винаги е непредсказуемо, но има няколко отбора, които се открояват със силата и класата си. Испания, Франция, Англия, Бразилия и Германия – това са тимовете, които ще бъдат най-голямото предизвикателство за нас. Ще дадем всичко от себе си, за да защитим титлата“, заяви Меси.

Любопитно е, че сред изброените от Меси фаворити липсват Португалия, водена от вечния му съперник Кристиано Роналдо, както и Хърватия, която с Лука Модрич в състава си неизменно се нарежда сред най-добрите в последните две световни първенства – второ място през 2018 и трето през 2022 година.