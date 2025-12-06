Новини
Зографски записа четвърти резултат, премина квалификацията в Полша

6 Декември, 2025 08:50 560 0

Първи стана Рьою Кобаяши

Зографски записа четвърти резултат, премина квалификацията в Полша - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски записа четвърти резултат и така премина квалификацията квалификацията на състезанието по ски скок за Световната купа от голяма шанца в полския град Висла, предава БТА.

Българинът преодоля дистанцията от 128 метра, но с отлични оценки за стил събра общо 132,6 точки, което му отреди четвърти резултат. Пред него са единствено японецът Рьою Кобаяши със 141,3 точки (133 метра), австриецът Даниел Чофениг с 134,3 точки (също 128 метра) и французинът Валентен Фубер, който събра 132,7 точки, като скочи 130 метра.

Зад Влади Зографски останаха повечето фаворити и големи имена в спорта. Състезанието ще се проведе утре.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
