Зографски записа четвърти резултат, премина квалификацията в Полша

Владимир Зографски записа четвърти резултат и така премина квалификацията квалификацията на състезанието по ски скок за Световната купа от голяма шанца в полския град Висла, предава БТА.



Българинът преодоля дистанцията от 128 метра, но с отлични оценки за стил събра общо 132,6 точки, което му отреди четвърти резултат. Пред него са единствено японецът Рьою Кобаяши със 141,3 точки (133 метра), австриецът Даниел Чофениг с 134,3 точки (също 128 метра) и французинът Валентен Фубер, който събра 132,7 точки, като скочи 130 метра.

Зад Влади Зографски останаха повечето фаворити и големи имена в спорта. Състезанието ще се проведе утре.