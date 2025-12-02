Петър Мицин отпадна от битката за финал на 400 метра свободен стил на Европейското по плуване в Люблин

Българският плувец Петър Мицин не успя да си осигури място сред най-добрите осем на 400 метра свободен стил по време на стартиралото днес Европейско първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в полския град Люблин.

Двадесетгодишният талант финишира пети в своята полуфинална серия, което му отреди 12-о място в крайното класиране. Мицин остана на около секунда от личния си и национален рекорд в дисциплината – 3:38.94 минути, който постави преди година в Будапеща.

Въпреки амбициозното си представяне, младият плувец не успя да се доближи до най-добрите времена и ще трябва да насочи вниманието си към следващите стартове.

В сериите най-бърз се оказа ирландският състезател Даниел Уифен, който спря хронометрите на впечатляващите 3:37.04 минути и даде заявка за силно представяне във финала.

Макар и без финал в тази дисциплина, Петър Мицин продължава да бъде сред водещите имена в българското плуване и със сигурност ще търси реванш в предстоящите състезания.