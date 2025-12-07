Новини
Зографски мина с пети резултат квалификацията за СК във Висла

7 Декември, 2025 18:26 501 2

Квалификацията спечели словенецът Домен Превц

Зографски мина с пети резултат квалификацията за СК във Висла - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски преодоля квалификацията за втория старт на голямата шанца във Висла (Полша) от поредния кръг в Световната купа по ски скок при мъжете, предава БТА.

Българинът направи скок от 132.0 метра, който му осигури 125.7 точки и пета позиция. Така Зографски без проблем намери място място сред 50-те участници в същинското състезание.

Квалификацията спечели словенецът Домен Превц със скок от 132.5 метра и 136.0 точки. Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и актуален носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира седми със 122.5 точки след скок от 125.0 метра, а лидерът в генералното класиране за Световната купа през настоящия сезон Анже Ланишек от Словения дели девето място в пресявката.

В събота Владимир Зографски завърши на 11-о място в първия старт от Световната купа по ски скокове във Висла.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоа па

    3 2 Отговор
    Едно състезание не спечели, е га ти кърлеж@

    18:28 07.12.2025

  • 2 Опааа

    1 0 Отговор
    Е за какво да печели състезания ве? Печели пари от държавата! И си ходи на екскурзии за всяко едно състезание! 😆

    18:39 07.12.2025

