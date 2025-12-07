Зографски мина с пети резултат квалификацията за СК във Висла

Петър Мицин отпадна от битката за финал на 400 метра свободен стил на Европейското по плуване в Люблин

Българският плувец Петър Мицин не успя да си осигури място сред най-добрите осем на 400 метра свободен стил по време на стартиралото днес Европейск ...