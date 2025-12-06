Арда надигра Локо в Пловдив

Арда (Кърджали) победи Локо (Пд) като гост с 2:0 в среща от 19-ия кръг на футболната Първа лига. Тимът от Кърджали стигна до победата на "Лаута" с единствените си два точни удара в мача, които Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа превърнаха в попадения през първата част, предава БТА. Двубоят започна отлично за гостите от Кърджали, които поведоха в резултата в деветата минута. Светослав Ковачев изведе Патрик Луан отдясно зад защитата на Локомотив и бразилецът завърши точно в близкия ъгъл на Боян Милосавлевич, за да даде аванс на своя тим с дебютното си попадение с екипа на Арда.



В 18-ата минута Парвиз Умарбаев центрира остро в наказателното поле на Арда, но Хуан Переа и Севи Идриз се разминаха с топката и не успяха да засекат. Девет минути по-късно „железничарите“ организираха бърза контраатака, при която Хуан Переа взаимодейства с Каталин Иту, чийто изстрел от близка дистанция обаче бе блокиран.



Точно след половин час игра домакините стигнаха и до първия си точен удар. Отправи го Переа с изпълнение от въздуха, попаднало право в ръцете на Анатолий Господинов.



В 40-ата минута вратарят на Арда имаше ключова намеса, за да запази преднината на своя отбор. След разбъркване при центриране от корнер топката падна удобно за Каталин Иту, който опита акробатично изпълнение с изстрел над главата, но Господинов бе на мястото си и отрази.



В петата минута от добавеното време на първата част играчите на Александър Тунчев реализираха втори гол. Феликс Ебоа Ебоа бе изпуснат от защитата на Локомотив при центриране от корнер и засече от близко разстояние за 0:2. При този резултат дойде и почивката.



Девет минути след подновяването на играта през второто полувреме Севи Идриз стреля опасно с глава след меко подаване от фаул на Умарбаев, но Анатолий Господинов парира. Малко след това Хуан Переа също получи шанс за удар с глава от границата на вратарското поле, прелетял встрани от вратата.



Последваха минути, в които домакините опитаха да притиснат своя съперник в търсене на попадение, но футболистите на Душан Косич трудно намираха верните решения в нападение и не стигнаха до положения пред вратата на Арда.



В 85-ата Жулиен Лами отправи далечен изстрел, който премина над напречната греда. Пет минути по-късно пък на другата врата шут на Димитър Велковски от около 25 метра също не намери целта. В добавеното време на срещата Атанас Кабов излезе сам срещу Боян Милосавлевич, но се забави и не съумя да завърши.



Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:

Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2

Локо (Пд) – Арда 0:2



Днес:

Черно море – ЦСКА (София) (17:30 часа, Диема спорт)

В неделя

Берое – Септември (14:30 часа, Диема спорт)

Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:

ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:

Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)