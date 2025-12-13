Илиан Илиев след загубата от Арда: Неприятен резултат. Теренът ни отне това, което ни даде срещу ЦСКА

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от осминафиналите на турнира за Купата на България срещу Арда, завършила 3:0 за кърджалийския тим.



Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Неприятен резултат. Аз го казах и на вашите колеги, че това, което може би предния път ни даде теренът и условията, сега ни го взе. Предвид на това, че Арда, според условията, се изиграха мача правилно. Прибрани, чакаха си момента, вкараха, поведоха. После вие видяхте - абсурден втори гол в началото на второто полувреме, който ни смачка цялата психика и позитивизъм, които искахме да вкараме, за да можем да обърнем мача.



И така, мисля, че на този терен, когато имаш гол аванс и се прибереш, винаги е трудно на отбора, който гради, както беше и в предния мач. Така, че може само да честитим и да съжаляваме, че не успяхме да се съберем да изиграем този мач добре, тъй като аз го казах и на вашите колеги, че имахме някои неща през седмицата, които не ми харесаха. Това, че някои футболисти пътуват веднага след мача на някъде, винаги има нещо на втори план и, както се казва, мача може би някои го бяха изиграли предварително. Като полусезон – ние не показахме това постоянство, което трябва да показваме.



След добри мачове следва не толкова добър, както в случая. Така, че ние трябва да имаме повече постоянство. Не може 12-13 човека да дърпат колата. И тези останалите, с някои от тях искаме да се разделим, но те не искат да се тръгват, тъй като Варна е добър град за живеене. И ако тези другите, които са тук, освен тези другите 12-13 не се събудят пак ще е същото – няколко добри мача, пак надолу. Някои от футболистите, които постоянно играят, постоянно са на ниво, няма как да издържат целия сезон. Естествено, в тези моменти трябва да влязат някои другите да ги заместят. И тези другите отсъстват.“



Изказване на треньора на Арда Александър Тунчев след срещата от осминафиналите на турнира за Купата на България срещу Черно море, завършила 3:0 за кърджалийския тим.



Александър Тунчев (треньор на Арда): „Доволен съм много. Отстранихме един много сериозен противник. Един противник, който преди няколко дни победи ЦСКА тук, на този стадион.

Така че поздравих вътре футболистите. Благодарих им най-вече за себераздаването, което показаха не само в този мач. В последните няколко мача възвърнахме това самочувствие, което бяхме позагубили. Серията може би дойде след победата над Лудогорец. Малко или много да победиш действащия шампион на България и това в Разград не се случва доста често. Това нещо преобърна нещата вътре в съблекалнята.



Аз знам, че момчетата имат качества. Въпрос на време беше да си върнем това самочувствие. Другото, което е - започнахме да бъдем доста по-отговорни. Всеки един от тях и като единици, и като отбор. И ние го показахме. Аз го казах и на ваши колеги доста, че ние през този полусезон играем по-добре навън, в нашите гостувания. Успяваме по добър начин да се прегрупираме, да си помагаме един на друг, а и също така да реализираме ситуациите, които създаваме. Това беше един от проблемите, които ни вкараха в една лека мини криза. Всеки един от футболистите ние сме ги избирали с моя щаб и Ивайло Петков, ние знаем техните възможности. Знаем техните качества. Към момента не мога да ви дам нищо конкретно. Нямаме абсолютно нито към изходящи, нито към входящи трансфери.



Нормално трябва да разговаряме и с президента, да обмислим нещата, но със сигурност знам, че трябва да вземем нападател. Имаме нужда от нападател след контузите на Жоро Николов. Подготовката започваме на 4 януари. Първата част от подготовка ще прекараме в Кърджали, след което на 18-ти януари заминаваме за Анталия. Надявам се, там искам да изиграем четири контроли.“