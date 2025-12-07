Серхио Рамос, играл за Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, потвърди, че няма да продължи договора си с мексиканския отбор Монтерей, където играе от февруари, предаде АФП и БТА.
39-годишният защитник, който е и двукратен европейски шампион, както и четири пъти е печелил Шампионската лига с Реал, се оттегля, след като отборът му отпадна на полуфиналите на Апертурата - зимния шампионат на Мексико.
"Да, това беше последният ми мач", заяви Рамос пред мексиканка телевизия след загубата от Толука. Миналата седмица пресата в страната вече бе разкрила, че Рамос няма намерение да поднови контракта си.
Рамос се надява да се върне в Европа, за да може да се бори за място в тима на Испания за Световното първенство през 2026. Испанският футболист подписа договор с Монтерей през февруари, като изигра за тима 27 мача, в които вкара 6 гола. Той игра и на Световното клубно първенство, където Монтерей бе отстранен на осминафиналите от германския Борусия Дортмунд.
Серхио Рамос напуска Мексико
7 Декември, 2025
Надява да се върне в Европа
