Лионел Меси за титлата в САЩ:Мечтаех за този ден

7 Декември, 2025 15:19 889 1

  • меси-
  • сащ-
  • млс-
  • интер маями

Благодаря на Бускетс и Алба, че се присъединиха към мен в това приключение и го завършиха по най-добрия начин, пише аржентинецът

Лионел Меси за титлата в САЩ:Мечтаех за този ден - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси, който изведе Интер Маями до първа титла в американската Мейджър Лийг Сокър, след като победиха Ванкувър Уайткапс с 3:1 във финал, заяви, че е мечтал за този ден от пристигането с в САЩ, предава БТА. „Откакто пристигнах в Маями, мечтаех за този ден. Постепенно растяхме, усъвършенствахме и изграждахме нещо специално, докато не стигнахме до това“, написа аржентинската суперзвезда в профила си в социалната платформа Инстаграм.

„Благодаря на семейството ми и на всички фенове за подкрепата, на целия екип, служителите и ръководството на Интер Маями за амбицията и труда, който положиха“, продължи Лионел Меси.

„И благодаря на Серхио Бускетс и Жорди Алба, че се присъединихте към мен в това приключение и го завършихте по най-добрия начин. Много ме радва да споделя това с вас“, добави Меси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Белите гуменки

    0 0 Отговор
    Два мала и шампиони. Това и в България го няма.

    15:35 07.12.2025

