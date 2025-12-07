Лионел Меси за титлата в САЩ:Мечтаех за този ден

Лионел Меси, който изведе Интер Маями до първа титла в американската Мейджър Лийг Сокър, след като победиха Ванкувър Уайткапс с 3:1 във финал, заяви, че е мечтал за този ден от пристигането с в САЩ, предава БТА. „Откакто пристигнах в Маями, мечтаех за този ден. Постепенно растяхме, усъвършенствахме и изграждахме нещо специално, докато не стигнахме до това“, написа аржентинската суперзвезда в профила си в социалната платформа Инстаграм.



„Благодаря на семейството ми и на всички фенове за подкрепата, на целия екип, служителите и ръководството на Интер Маями за амбицията и труда, който положиха“, продължи Лионел Меси.

„И благодаря на Серхио Бускетс и Жорди Алба, че се присъединихте към мен в това приключение и го завършихте по най-добрия начин. Много ме радва да споделя това с вас“, добави Меси.