7 Декември, 2025 15:46 487 0

Румънката Алесия Бреас обърна втория сет, а след това и мача

Юлия Стаматова падна на полуфинал в Турция - 1
Снимка: БФ Тенис
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция), който е с награден фонд 15 хиляди долара, предава БТА.
32-годишната българка загуби от Алесия Бреас (Румъния) с 6:3, 5:7, 2:6 за 2:31 часа на корта. Стаматова спечели първия сет, а във втория водеше с 5:4, но съперничката ѝ взе три поредни части и изравни резултата. В третия сет румънката доминираше и след 6:2 затвори мача.

Двубоят трябваше да се играе вчера, но лошото време обърка програмата и полуфиналите и финалите бяха насрочени за днес.


Турция
