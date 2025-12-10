Карлос Алкарас изпревари Григор Димитров за престижна награда

Световният №1 Карлос Алкарас спечели престижната награда за спортсменство на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP).

Той изпревари Григор Димитров, който също беше номиниран, за да грабне приза за втори път през последните три години.

Отличието носи името на легендата Стефан Едберг и се дава за феърплей, уважение към съперниците и коректно поведение на корта.

Феликс Оже-Алиасим (Канада) и Каспер Рууд (Нолвегия) бяха другите номинирани.

Наградата за спортсменство се връчва ежегодно от 1977 година и е сред най-уважаваните призове в света на тениса.