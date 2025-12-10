Новини
Карлос Алкарас изпревари Григор Димитров за престижна награда

10 Декември, 2025 09:58 588 1

Отличието носи името на легендата Стефан Едберг и се дава за феърплей, уважение към съперниците и коректно поведение на корта

Карлос Алкарас изпревари Григор Димитров за престижна награда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният №1 Карлос Алкарас спечели престижната награда за спортсменство на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP).

Той изпревари Григор Димитров, който също беше номиниран, за да грабне приза за втори път през последните три години.

Отличието носи името на легендата Стефан Едберг и се дава за феърплей, уважение към съперниците и коректно поведение на корта.

Феликс Оже-Алиасим (Канада) и Каспер Рууд (Нолвегия) бяха другите номинирани.

Наградата за спортсменство се връчва ежегодно от 1977 година и е сред най-уважаваните призове в света на тениса.


