Арестуваха английски национал за сбиване в лондонски бар

Арестуваха английски национал за сбиване в лондонски бар

9 Декември, 2025 13:00

Айвън Тони разкървавил носа на фен в бар

Арестуваха английски национал за сбиване в лондонски бар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Айвън Тони беше арестуван за сбиване в лондонски бар, пише The Sun. Инцидентът е станал в събота вечер в Уест Енд, когато фен хвана английския национал за врата в опит да си направи селфи с него.

„Айвън минаваше покрай маса, където седяха група момчета. Един от тях го разпозна и се опита да го прегърне през врата за снимка. Тони каза: „Махай се от мен, махай се от мен“ и в крайна сметка го удари с глава и носът му започна да кърви“, разкри очевидец.

Полицията пристигна в бара половин час по-късно. Тони бил задържан и ескортиран от заведението с белезници.

29-годишният нападател кара втория си сезон с Ал-Ахли от Саудитска Арабия. Тази есен той той вкара 10 гола в 15 мача във всички състезания.


