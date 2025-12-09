Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитник може и повече да не играе за Барселона заради депресията

Защитник може и повече да не играе за Барселона заради депресията

9 Декември, 2025 14:29 550 1

  • барселона-
  • роналд араухо-
  • футбол-
  • депресия

Той има договор с клуба чак до лятото на 2031 г.

Защитник може и повече да не играе за Барселона заради депресията - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вторият капитан Барселона Роналд Араухо може да напусне отбора поради проблеми с психичното здраве, съобщи испанското издание “Кадена Копе”. 26-годишният футболист се намираше в слаба форма и наскоро беше пуснат в почивка, без да е контузен.

Медийни съобщения сочат, че уругваецът е изпаднал в депресия след изгонването си в мача от Шампионската лига като гост срещу Челси (0:3) на 25 ноември. Барселона даде на Араухо почивка за неопределено време, за да се справи със затрудненията си.

Според информации в испанските медии, проблемите с психичното здраве на защитника са по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално и той може да не играе отново за тима, пише БТА.

Той има договор с клуба чак до лятото на 2031 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    2 0 Отговор
    Горкият презадоволен милионер. Как да не го съжалиш ?

    14:51 09.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ