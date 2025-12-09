Новини
Осъдиха милионер, преследвал футболистка на Ливърпул със секс съобщения

Осъдиха милионер, преследвал футболистка на Ливърпул със секс съобщения

9 Декември, 2025 12:30 1 010 22

  • ливърпул-
  • мари хобингер-
  • мангал далал-
  • съд-
  • дело-
  • милионер-
  • футбол-
  • футболистка-
  • секс скандал

Той често отправял и покани към 24-годишната нападателка да го посети, като освен това е намеквал, че ще присъства на нейни мачове, за да я види

Осъдиха милионер, преследвал футболистка на Ливърпул със секс съобщения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

42-годишният бизнесмен Мангал Далал от Лондон се призна за виновен, след като бе обвинен в преследване на футболистката на Ливърпул – Мари Хобингер. Милионерът, който е от индийски произход, изпращал многократни съобщения от сексуален характер на дамата в Instagram между 27 януари 2025 г. и 16 февруари 2025 г. Той често отправял и покани към 24-годишната нападателка да го посети, като освен това е намеквал, че ще присъства на нейни мачове, за да я види.

Далал е разведен мъж, живеещ в градска къща за 3,8 милиона паунда в Мерилъбоун, Лондон. Той е основал Cellar Door Hospitality, кетъринг компания, базирана в Мумбай, Индия.

Хобингер не издържала на тормоза в социалните мрежи и блокирала натрапника. Тя уведомила и клуба за случая, а от Ливърпул наели бодигард, който да пътува с Мари на мачове поради опасения за безопасността ѝ.

На 16 февруари обаче, когато Ливърпул загуби с 0:4 като гост на Манчестър Сити, Далал изчакал футболистката край терена след края на мача и това накарало мърсисайдци да уведомят полицията.

След многократни разпити и разследвания Далал признал, че е преследвал Хобингер, но се оправдал, че е „психично болен“. В крайна сметка бил освободен под гаранция до произнасяне на присъдата на 20 януари в магистратския съд Уестминстър. Дотогава му е забранено да се свързва с Хобингер или да я споменава в социалните медии.

На съдебното заседание се появява информация за „предишни инциденти“ от подобен характер, случили се в Лондон. Индийският бизнесмен преди това е получил предупреждение за един от тях, а второто дело е прекратено. Подробности не са разкрити.

Проблемите пред австрийската националка се увеличиха, след като през октомври тя скъса предна кръстна връзка и претърпя операция. В началото на тази година тя подписа нов договор с Ливърпул, който я привлече от ФК Цюрих през лятото на 2023 г.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    18 5 Отговор
    Първо , човека се казва М ан г ал, което обяснява много неща ! И второ - писал е грешното съобщение ! Правилното е било кратко - Милионер съм !

    Коментиран от #19, #22

    12:33 09.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един

    11 0 Отговор
    в България преследваше тенисистка , тогава малолетна , и не само че не го осъдиха , ами не го и съдиха !

    12:38 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ддд

    2 0 Отговор
    Името му казва всичко, защо момата не иска да го види на пътя си. Идва от " перлата в короната" на кралството. Индия. :)))

    12:55 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 глоги

    1 0 Отговор
    В началото на тази година тя подписа нов договор с Ф.К."Ливърпул", който я привлече от Ф.К. "Цюрих" през лятото на 2023-та г.

    12:58 09.12.2025

  • 12 глоги

    1 0 Отговор
    В началото на тази година тя подписа нов договор с Ф.К."Ливърпул", който я привлече от Ф.К. "Цюрих" през лятото на 2023-та г.

    12:58 09.12.2025

  • 13 Ддд

    0 0 Отговор
    Не знам защо медията премахва постовете с написването на името на човека. По този начин го дискриминира.

    12:58 09.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай М@нгау

    2 0 Отговор
    Бай М@нгау много обича футболистки.
    Бай М@нгау е фен на всичкото спортистки.
    Бай М@нгау тренира тежките атлети.
    Бай М@нгау колекционира тенис-корт ракети.

    13:02 09.12.2025

  • 16 Евродебил

    1 0 Отговор
    Вай алах...този има име което е цензурирано в нашите "свободни" евроатлантически медии като ФА
    КТИ.бг. Какава стана тя?Иначе нищо чудно за тази етност си е съвсем нормално.

    13:06 09.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тоз със странното име

    1 1 Отговор
    Е братовчед с половин България🤣🤣

    13:26 09.12.2025

  • 19 Фики сторарото

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Достатъчно беше да каже, че сме рода и работата щеше да стане

    13:28 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мен

    0 0 Отговор
    Хубаво име са му измислили, много подходящо за подобна дейност, но не е хубаво, че автоматично се премахват коментари съдържащи името - не е срамно да се наричаш така.

    13:33 09.12.2025

  • 22 футболистката

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Щом е М ан г ал, няма значение, че е милионер.

    13:36 09.12.2025

