Осъдиха милионер, преследвал футболистка на Ливърпул със секс съобщения

42-годишният бизнесмен Мангал Далал от Лондон се призна за виновен, след като бе обвинен в преследване на футболистката на Ливърпул – Мари Хобингер. Милионерът, който е от индийски произход, изпращал многократни съобщения от сексуален характер на дамата в Instagram между 27 януари 2025 г. и 16 февруари 2025 г. Той често отправял и покани към 24-годишната нападателка да го посети, като освен това е намеквал, че ще присъства на нейни мачове, за да я види.

Далал е разведен мъж, живеещ в градска къща за 3,8 милиона паунда в Мерилъбоун, Лондон. Той е основал Cellar Door Hospitality, кетъринг компания, базирана в Мумбай, Индия.

Хобингер не издържала на тормоза в социалните мрежи и блокирала натрапника. Тя уведомила и клуба за случая, а от Ливърпул наели бодигард, който да пътува с Мари на мачове поради опасения за безопасността ѝ.

На 16 февруари обаче, когато Ливърпул загуби с 0:4 като гост на Манчестър Сити, Далал изчакал футболистката край терена след края на мача и това накарало мърсисайдци да уведомят полицията.

След многократни разпити и разследвания Далал признал, че е преследвал Хобингер, но се оправдал, че е „психично болен“. В крайна сметка бил освободен под гаранция до произнасяне на присъдата на 20 януари в магистратския съд Уестминстър. Дотогава му е забранено да се свързва с Хобингер или да я споменава в социалните медии.

На съдебното заседание се появява информация за „предишни инциденти“ от подобен характер, случили се в Лондон. Индийският бизнесмен преди това е получил предупреждение за един от тях, а второто дело е прекратено. Подробности не са разкрити.

Проблемите пред австрийската националка се увеличиха, след като през октомври тя скъса предна кръстна връзка и претърпя операция. В началото на тази година тя подписа нов договор с Ливърпул, който я привлече от ФК Цюрих през лятото на 2023 г.