Новини
Спорт »
Световен футбол »
Зидан не е сред кандидатите за треньор на Реал Мадрид

Зидан не е сред кандидатите за треньор на Реал Мадрид

9 Декември, 2025 13:29 357 2

  • реал мадрид-
  • шаби алонсо-
  • футбол-
  • зинедин зидан

В Реал Мадрид съществува усещането, че не искат да уволняват Алонсо, докато не остане абсолютно никакъв друг изход

Зидан не е сред кандидатите за треньор на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид не желае да уволнява Шаби Алонсо, освен ако няма абсолютно никакъв друг избор. Това разкри журналистът от Cadena SER Ману Кареньо, обсъждайки какви са настроенията на ръководството на "кралския клуб" относно бъдещето на старши треньора.

Той уточни още, че Зинедин Зидан не е сред вариантите, които са били споменати от босовете на клуба.

„В Реал Мадрид съществува усещането, че не искат да уволняват Алонсо, докато не остане абсолютно никакъв друг изход. Той е уважаван както за постигнатото за краткото си време начело, така и за легендарния си статут като играч на Белия балет, но във футбола най-важни са резултатите“, заяви Кареньо.

Снощи се е провела среща с някои членове на управителния съвет на Реал.

„Кратко заседание, спешно съвещание, защото разбират, че ситуацията е изключително сложна, отчитайки значителна криза както в резултатите, така и в представянето на отбора. На това заседание някои членове на съвета се изказали за уволнението на Хаби Алонсо, докато други настоявали за запазване на спокойствие“, уточни още журналистът.

Кареньо разкри още, че в качеството на временна мярка, вече са набелязани двама кандидати, които биха могли да поемат поста.

„Важно е да се отбележи, че Зинедин Зидан не е сред тях, той няма да поеме Реал Мадрид“, категоричен беше Кареньо.

Алваро Арбелоа, който е треньор на дубъла, и Сантяго Солари, който има ръководен пост в клуба могат да поемат временно тима, ако се наложи.

В медиите в Испания се появи информация, че Зидан е сред претендентите за поста.

Предполага се, че битката с Манчестър Сити от Шампионската лига също е много важна за бъдещето на наставника.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ааа,добре

    1 0 Отговор
    Добре

    13:31 09.12.2025

  • 2 хаха

    0 0 Отговор
    не знам защо продължават да въртят името на Зидан за различни отбори. Той от години е щастлив пенсионер и не показва желание да работи където и да е

    13:39 09.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ