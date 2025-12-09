Зидан не е сред кандидатите за треньор на Реал Мадрид

Реал Мадрид не желае да уволнява Шаби Алонсо, освен ако няма абсолютно никакъв друг избор. Това разкри журналистът от Cadena SER Ману Кареньо, обсъждайки какви са настроенията на ръководството на "кралския клуб" относно бъдещето на старши треньора.

Той уточни още, че Зинедин Зидан не е сред вариантите, които са били споменати от босовете на клуба.

„В Реал Мадрид съществува усещането, че не искат да уволняват Алонсо, докато не остане абсолютно никакъв друг изход. Той е уважаван както за постигнатото за краткото си време начело, така и за легендарния си статут като играч на Белия балет, но във футбола най-важни са резултатите“, заяви Кареньо.

Снощи се е провела среща с някои членове на управителния съвет на Реал.

„Кратко заседание, спешно съвещание, защото разбират, че ситуацията е изключително сложна, отчитайки значителна криза както в резултатите, така и в представянето на отбора. На това заседание някои членове на съвета се изказали за уволнението на Хаби Алонсо, докато други настоявали за запазване на спокойствие“, уточни още журналистът.

Кареньо разкри още, че в качеството на временна мярка, вече са набелязани двама кандидати, които биха могли да поемат поста.

„Важно е да се отбележи, че Зинедин Зидан не е сред тях, той няма да поеме Реал Мадрид“, категоричен беше Кареньо.

Алваро Арбелоа, който е треньор на дубъла, и Сантяго Солари, който има ръководен пост в клуба могат да поемат временно тима, ако се наложи.

В медиите в Испания се появи информация, че Зидан е сред претендентите за поста.

Предполага се, че битката с Манчестър Сити от Шампионската лига също е много важна за бъдещето на наставника.