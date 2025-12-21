Новини
Фиорентина търси изход от кризата с мащабна оферта

21 Декември, 2025 09:28 493 0

Петгодишен договор и ключова роля в клуба - решение се очаква до дни

Фиорентина търси изход от кризата с мащабна оферта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фиорентина предприема решителен ход в опит да се измъкне от дълбоката си криза, отправяйки сериозна оферта към Фабио Паратичи, пише “La Gazzetta dello Sport”. „Виолетовите“ са предложили на бившия спортен директор на Ювентус петгодишен договор за позицията ръководител на спортно-техническото направление на клуба.

Паратичи е отворен към възможността и завръщането му в Италия отдавна се смята за въпрос на време. Четири години и половина след края на престоя му в Ювентус, името му отново е сред най-търсените на Апенините. Не случайно миналото лято той беше много близо до това да поеме спортно-техническата власт в Милан. Всички сигнали сочат, че преговорите са напреднали.

След като изтече 30-месечната му санкция по делото „плюсваленции“, Паратичи в момента работи в Премиър лийг като спортен директор на Тотнъм. Предложението на Фиорентина обаче идва с изключително сериозно предизвикателство. Клубът се намира на последно място в класирането, на осем точки от зоната за изпадащи, със съблекалня в криза и напрегната атмосфера сред феновете.

Всичко това означава влизане „в движение“, в януарски трансферен прозорец, който трябва да се подготви в спешен порядък и с ограничени средства, най-вероятно само от продажби на играчи. Задачата би била не само спортно-техническа, но и силно психологическа – стабилизиране на отбора и средата в критичен момент от сезона.


Италия
