Нови подробности около терора над футболист на Левски

Скандалът, разразил се около халфа на Левски Асен Митков, не стихва. „Сините“ рискуват да загубят един от най-талантливите си играчи, ако не се вземат спешни мерки. В събота вечерта стана ясно, че Асен Митков е станал жертва на жесток тормоз от страна на фенове на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“.

Бившият играч на тима Андриан Краев показа какви клипове получава Асен, с когото деляха една съблекалня до лятото на 2024 година. На един от тях фенове палят снимка на Митков и го призовават да се откаже от футбола.

„Мач Телеграф“ съобщава, че това отношение към Асен не е от вчера. Този процес продължавал от близо два месеца.

Първо се започнало със съобщения в социалните мрежи. Повечето от тях гласели: „Няма ли да се откажеш?“, „Време ти е да спреш с футбола“. Те идвали от хора, които са му „приятели“ или го следват в социалните мрежи.

Първоначално Асен не се впечатлил и обявил, че това няма да му окаже влияние. И за известно време започнал директно да трие написаното, без да му обръща внимание. Троловете обаче се усетили и стартирали фаза 2 на своята дейност. И започнали да му се обаждат през социалните мрежи през нощта.

„На никого не му е приятно да го търсят в 3 часа, после в 5. Отсреща да са някакви пияни хора. Сещате се“, твърдят запознатите с проблемите на Асен.

Капитанът на младежкия национален отбор дори предвидливо изключил за един ден телефона си след загубата с 0:1 от ЦСКА, когато още на стадион „Васил Левски“ дочул неприятни подвиквания по свой адрес, след като той и съотборниците му се строиха пред феновете в Сектор Б, за да им се извинят за издънката. Това обаче не помогнало с нищо.

При включването на устройството Митков бил залят от истински водопад от обиди. И този път не успял да ги отхвърли с лека ръка.

„Човек трудно може да издържи в такава ситуация. Особено, когато няма видима причина да 6ъде атакуван толкова грозно“, категорични са близките му.