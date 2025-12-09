Новини
Лукаку поднови тренировки с Наполи

9 Декември, 2025 16:30 343 0

Много малко вероятно е белгиецът да се завърне в игра срещу Бенфика утре

БТА БТА

Белгийският нападател на Наполи Ромелу Лукаку, който отсъства от терените от месец август насам заради контузия, поднови тренировки с отбора във вторник, в навечерието на мача с Бенфика в Шампионската лига, предаде АФП.

Лукаку получи контузия на коляното на 14 август и днес тренира наравно със съотборниците си, като на момента имаше различни упражнения.

Много малко вероятно е белгиецът да се завърне в игра срещу Бенфика утре. Той вкара 14 гола и направи 10 асистенция в Серия А през миналия сезон. На излизане на терена, Лукаку каза на репортерите: "Ще се видим скоро".

32-годишният Ромелу Лукаку е един от любимците на треньора Антонио Конте, като през миналия сезон той стана шампион на Италия с Наполи, а белгиецът е играл още за Интер Милано и Рома в Италия.

В Шампионската лига Наполи заема скромното 20 място със 7 точки от пет мача до момента.


