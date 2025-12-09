Собствениците на Пари Сен Жермен купуват белгийски клуб

Катарските собственици на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен ще закупят белгийския клуб Ойпен, съобщuха от самата компания Qatar Sports Investments (QSi), предаде sportal.bg.

QSI потвърди в прессъобщение във вторник, че е подписала меморандум за разбирателство (MOU) за пълно придобиване на втородивизионния тим от Белгия, добавяйки, че ще поеме контрола над „всички свързани спортни, търговски и оперативни активи“.

Ойпен беше собственост на катарската Aspire Zone Foundation, държавно финансирана организация, чиято цел е да развива спортни таланти и да подобрява спортната репутация на Катар, от юни 2012 г.

Компанията QSi, чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на Ойпен, който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.

Сделката ще доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на Манчестър Сити от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят. Португалският Брага също е собственост на катарската компания.

Очаква се QSi да засили управлението на Ойпен и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.