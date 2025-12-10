Спортът по ТВ в сряда (10 декември)

12.00 Сеул – Мелбърн Сити Нова спорт
12.00 Санфрече – Шанхай Шенхуа Диема спорт 3
14.15 Персиб – Банкок Диема спорт 3
14.15 Салангор – Лайън Сити Нова спорт
14.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Волейбол, Прая – Орландо МАХ Спорт 1
18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Клуж-Напока МАХ Спорт 3
18.30 Волейбол, Жетису – Алианца Лима МАХ Спорт 1
19.00 Варта – Жешов МАХ Спорт 4
19.45 Виляреал – Копенхаген Ринг
19.45 Карабах – Аякс Би Ти Ви Екшън
20.00 Волейбол, Левски – Фридрихсхафен МАХ Спорт 2
20.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1
22.00 Атлетик – ПСЖ Би Ти Ви Екшън
22.00 Бенфика – Наполи Ринг
22.00 Хъл – Рексъм Диема спорт 2
22.00 Волейбол, Конелиано – Замалек МАХ Спорт 1
02.30 НХЛ, Чикаго – Ню Йорк Рейнджърс МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА